Структуры O1 Group Б.Минца увеличили долю в ФГ "Будущее"

Кипрский оффшор Novite Holdings стал владельцем 86.08% акций финансовой группы "Будущее", объединяющей негосударственные пенсионные фонды Бориса Минца - НПФ "Будущее", "Телеком-союз", "Образование" и "Социальное развитие". Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы группы.



Ещё 2.22% акций осталось у Milanissa limited. Novite Holdings принадлежал O1 Group Б.Минца, следует из отчётности "О1 Груп Финанс" за первый квартал текущего года. Бывшему владельцу мажоритарного пакета, также кипрскому оффшору Milanissa limited, ранее принадлежало 75% акций ФГ "Будущее", ещё 1.4% владела напрямую O1 Group, а 0.005% был у самого Б.Минца. 23.6% акций составлял free-float, свидетельствуют данные НПФ.



Напомним, осенью 2016 года ФГ "Будущее" провела первичное размещение акций. Тогда за 20% акций группы структуры господина Минца выручили 11.7 млрд руб. Всего было удовлетворено 1074 заявки по 1.19 тыс. руб. за акцию (капитализация составила 58.5 млрд руб.). Затем free-float, согласно данным холдинга, увеличивался и достиг 25% минус одна акция.



Однако осенью акции начали резко терять в цене. На конец торгового дня 9 июля за одну акцию ФГ "Будущее" давали 192 руб., а капитализация по сравнению с ценой размещения снизилась на 83.9% до 9.4 млрд руб.



Передача акций от одного оффшора другому осуществляется в рамках внутригрупповых операций, пояснили в ФГ "Будущее". "Компания Novite Holdings является частью периметра и контролируется O1 Group. Это технические изменения, не меняющие сути взаимоотношений между компаниями и никак не влияющие на контроль Миланиссы в отношении ФГ "Будущее" - компания сохраняет косвенный контроль", - сказал представитель группы.



Он также уточнил, что изменение структуры акционерного капитала ФГ не означает смену бенефициара для группы "Будущее".









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