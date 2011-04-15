УК "Лидер" и Shenzhen Capital создают совместный инвестиционный фонд

УК "Лидер" и китайская фирма венчурных и прямых инвестиций Shenzhen Capital создают Российско-китайский технологический фонд (РКТФ) объёмом $100 млн. Об этом газете "КоммерсантЪ" рассказал источник, знакомый с ходом подготовки РКТФ.



Эту информацию подтвердил глава дирекции инвестпроектов и программ УК "Лидер" Сергей Кербер.



РКТФ будет финансироваться на паритетной основе. В будущем партнёры рассматривают возможность увеличить его размер в несколько раз. Фонд сфокусируется на таких индустриях, как новая энергетика, IT (в том числе искусственный интеллект, робототехника, большие данные), химия и новые материалы, новые технологии в телекоммуникациях и иных наукоёмких технологиях. Инвестиции в одну компанию составят в среднем до $10 млн.



По словам участников сделки, уже согласован список перспективных проектов. В планах есть в том числе инвестиции в проекты на зрелой стадии развития - лидеры в своих нишах не только в России, но и на зарубежных рынках, уже имеющие в составе акционеров другие фонды, уточняет С.Кербер. РКТФ также обращает внимание на проекты ранних стадий, особенно если их основали опытные предприниматели "с успешным трек-рекордом" или если речь идёт об уникальных и прорывных технологиях.



"Это могут быть создание газовых турбин методом 3D-печати, продвинутые системы аналитики в игровой индустрии, робототехнические системы протезирования и другие", - приводит примеры С.Кербер.



УК "Лидер" управляет, в частности, активами НПФ "Газфонд" и СОГАЗа. Его акционерами являются ВЭБ, "Газпром", "Газфонд" и Газпромбанк. На 31 декабря 2017 года объём средств под управлением составлял около 438 млрд руб. "Лидер" инвестирует в нефтегазовую и нефтехимическую индустрии, телеком, финансовую и машиностроительную отрасли. Его венчурный фонд "Лидер-инновации" сделал вложения в 12 портфельных компаний и уже продал долю в проекте Plazius Сбербанку, а пакет в проекте CDNvideo - китайскому холдингу ChinaNetCenter.



Shenzhen Capital основана в 1999 году в Шэньчжэне с участием правительства провинции. Уставный капитал - около $650 млн, совокупные активы под управлением оцениваются в $46.3 млрд. Фирма инвестирует в технологические компании малого и среднего бизнеса на растущих рынках.



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