В Московском регионе построят 263 км ж/д путей к 2023 году

В столичном регионе за пять лет планируется построить 263 км железнодорожных путей и шесть новых станций, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах столичного Стройкомплекса.



Глава Стройкомплекса напомнил, что с 2010 по 2017 год протяжённость путей на радиальных направлениях железной дороги увеличилась на 45 км. "В частности, открылось движение по участку железной дороги "Москва - Крюково" Октябрьского направления. Теперь жителям Зеленограда стало намного легче добираться в центральную часть города", - отметил заммэра.



Сегодня, 10 июля, мэр Москвы Сергей Собянин, министр транспорта России Евгений Дитрих и генеральный директор "РЖД" Олег Белозеров провели совещание по вопросам комплексного развития Московского транспортного узла до 2023 года и на перспективу до 2027 года. В том числе обсудили проект создания Московских центральных диаметров (МЦД). "Создается проект МЦД, в результате реализации которого протяженность линий метро и железной дороги в Москве и ближнем Подмосковье составит около тысячи километров. То есть онаувеличится практически в три раза по сравнению с системой метрополитена, которая была в 2010 году", - сказал С.Собянин в ходе совещания.



"AK&M" от 10.07.2018