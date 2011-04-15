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10/07/2018
16:50

ЛУКОЙЛ и Сбербанк запустили партнёрскую программу по кредитным бизнес-картам

В рамках развития масштабного сотрудничества ПАО "ЛУКОЙЛ" и ПАО "Сбербанк" состоялось подписание договоров оказания услуг между банком и организациями нефтепродуктообеспечения группы "ЛУКОЙЛ" по запуску кредитных бизнес-карт для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Об этом говорится в сообщении компании.

Компания стала первым партнёром банка на этапе развития дополнительных сервисов линейки бизнес-карт. По условиям партнёрской программы, держатели кредитных бизнес-карт получат 60 дней рассрочки на приобретение топлива и сопутствующих товаров на АЗС Группы "ЛУКОЙЛ", что будет способствовать привлечению новых клиентов, увеличению объёмов реализации организаций нефтепродуктообеспечения и укреплению лояльности.

ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2017 году выросла в 2.1 раза до 418.8 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации за 2017 год выросла на 13.6% до 5.937 трлн руб. Показатель EBITDA за 2017 год вырос до рекордных 831.6 млрд руб., что на 13.8% больше по сравнению с 2016 годом.

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа, относящаяся к акционерам компании, по МСФО выросла в I квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75% и составила 109.1 млрд руб. Выручка от реализации составила 1.631 трлн руб., что на 13.9% больше по сравнению с I кварталом 2017 года.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.

"AK&M" от 10.07.2018
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