Ростуризм опубликовал актуализированный список отелей, завышающих цены во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018

По результатам мониторинга требований постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2016 года N 89 "О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка Конфедерации FIFA 2017 года и (или) размещаться участники чемпионата, иные лица, участвующие в мероприятиях, и зрители" Федеральным агентством по туризму актуализирован список отелей, завышающих цены во время проведения ЧМ-2018. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.



По состоянию на 10 июля 2018 года выявлено 17 случаев нарушения требований Постановления (на 35 меньше, чем в предыдущий отчетный период) в пяти регионах страны - Москве, Санкт-Петербурге, Самарской области, Краснодарском крае и Республике Татарстан.



Больше всего случаев превышения норматива стоимости размещения отмечено в Санкт-Петербурге (шесть), Москве (четыре) и Краснодарском крае (четыре). В Республике Татарстан выявлено два нарушения, в Самарской области - одно.



Наибольшее превышение норматива стоимости размещения, определённой Постановлением, отмечается на основе данных с сайтов гостиниц - в Москве (до 106%), на основе данных с сайтов бронирования - в Самарской области (до 223.3%).



Из предыдущей версии "чёрного списка" в обновленной редакции документа остались два коллективных средств размещения из Санкт-Петербурга - "Невский Астер Отель" и "Отель На Советской".



В целом, с начала года по общему числу выявленных случаев нарушения требований Постановления N 89 лидирует Санкт-Петербург, на втором месте Москва, на третьем - Калининградская область, на четвертом - Краснодарский край.



За весь период в списке побывали 297 отелей, причём 42 из них не по одному разу. Двенадцать отелей в Москве (Гранд Отель "Белорусская", Moscow Points Red - October, CHAR, "Адам", Tiara Royal Park, "Матрешка", Мини-отель Loft Hotel "H11", Отель "Ханзер", Гостиница "Уланская" и "АВИТА Красные Ворота", La ScaLa Народная, и Отель "Делайт"), семь в Калининградской области (Hostel & Mini-Hotel, "Лайк хостел", Hostel Papa House, Hostel Akteon Lindros, "Бутик Отель "Анна", United Colors Hostel, Hostel Amber), пять в Санкт-Петербурге ("Антураж", отель "Янина", "Невский 74", "Невский Астер Отель" и "Отель На Советской"), два в Ростовской области ("Карс", "Дон-Мажор"), один в Самарской области "Гагарин"), три в Волгоградской области (Lite Hotel, "Юлианна", Rest House), один в Краснодарском крае ("Декор") - в него попадали дважды (не скорректировали цены после первого предупреждения), четыре гостиницы из Москвы ("Павелецкая площадь", "Покровка 6 Отель", "Маяк", Бутик отель "77 дверей"), три в Калининградской област и ("Эра Cпа", "Дейма" и Buen Retiro) и одна в Самарской области ("Купеческий дом") - трижды, два отеля в Калининградской области (Hostel Crown, Hostel 39 Region) - четырежды. Калининградский отель U kota фигурировали в списке пять раз.



Больше всего нарушений выявлено по гостиницам категории "без звезд". На втором месте трехзвездочные отели. На третьем месте отели категории "две звезды".



"AK&M" от 10.07.2018