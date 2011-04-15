Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10/07/2018
17:52

Ростуризм опубликовал актуализированный список отелей, завышающих цены во время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018

По результатам мониторинга требований постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2016 года N 89 "О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка Конфедерации FIFA 2017 года и (или) размещаться участники чемпионата, иные лица, участвующие в мероприятиях, и зрители" Федеральным агентством по туризму актуализирован список отелей, завышающих цены во время проведения ЧМ-2018. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

По состоянию на 10 июля 2018 года выявлено 17 случаев нарушения требований Постановления (на 35 меньше, чем в предыдущий отчетный период) в пяти регионах страны - Москве, Санкт-Петербурге, Самарской области, Краснодарском крае и Республике Татарстан.

Больше всего случаев превышения норматива стоимости размещения отмечено в Санкт-Петербурге (шесть), Москве (четыре) и Краснодарском крае (четыре). В Республике Татарстан выявлено два нарушения, в Самарской области - одно.

Наибольшее превышение норматива стоимости размещения, определённой Постановлением, отмечается на основе данных с сайтов гостиниц - в Москве (до 106%), на основе данных с сайтов бронирования - в Самарской области (до 223.3%).

Из предыдущей версии "чёрного списка" в обновленной редакции документа остались два коллективных средств размещения из Санкт-Петербурга - "Невский Астер Отель" и "Отель На Советской".

В целом, с начала года по общему числу выявленных случаев нарушения требований Постановления N 89 лидирует Санкт-Петербург, на втором месте Москва, на третьем - Калининградская область, на четвертом - Краснодарский край.

За весь период в списке побывали 297 отелей, причём 42 из них не по одному разу. Двенадцать отелей в Москве (Гранд Отель "Белорусская", Moscow Points Red - October, CHAR, "Адам", Tiara Royal Park, "Матрешка", Мини-отель Loft Hotel "H11", Отель "Ханзер", Гостиница "Уланская" и "АВИТА Красные Ворота", La ScaLa Народная, и Отель "Делайт"), семь в Калининградской области (Hostel & Mini-Hotel, "Лайк хостел", Hostel Papa House, Hostel Akteon Lindros, "Бутик Отель "Анна", United Colors Hostel, Hostel Amber), пять в Санкт-Петербурге ("Антураж", отель "Янина", "Невский 74", "Невский Астер Отель" и "Отель На Советской"), два в Ростовской области ("Карс", "Дон-Мажор"), один в Самарской области "Гагарин"), три в Волгоградской области (Lite Hotel, "Юлианна", Rest House), один в Краснодарском крае ("Декор") - в него попадали дважды (не скорректировали цены после первого предупреждения), четыре гостиницы из Москвы ("Павелецкая площадь", "Покровка 6 Отель", "Маяк", Бутик отель "77 дверей"), три в Калининградской област и ("Эра Cпа", "Дейма" и Buen Retiro) и одна в Самарской области ("Купеческий дом") - трижды, два отеля в Калининградской области (Hostel Crown, Hostel 39 Region) - четырежды. Калининградский отель U kota фигурировали в списке пять раз.

Больше всего нарушений выявлено по гостиницам категории "без звезд". На втором месте трехзвездочные отели. На третьем месте отели категории "две звезды".

"AK&M" от 10.07.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100