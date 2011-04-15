В Хамовниках ввели ограничения движения в связи с матчем ЧМ

В Москве в районе Хамовники с 10 по 11 июля введены временные ограничения движения в связи с проведением футбольного матча чемпионата мира FIFA 2018 на стадионе "Лужники". Об этом сообщил столичный Стройкомплекс.



Автомобилистам необходимо объезжать улицы, доступ к которым закрыт: Лужнецкий проезд, Новодевичья набережная, Ростовская набережная, Саввинская набережная, Хамовнический вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта).



Кроме того, 10 и 11 июля будут закрыты съезды с внутренней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе стадиона "Лужники" на улицу Хамовнический вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект.



Ряд улиц доступен только для владельцев разрешений, которые можно оформить в префектуре округов: Абрикосовский переулок, Кооперативная (от Усачева до Доватора), Малый Саввинский переулок, Новодевичий проезд, улицы 10-летия Октября (от Лужнецкого проезда до Усачева), Большая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с улицы Трубецкая), Ефремова (от улицы Хамовнический Вал до проектируемого проезда 2309), Малая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с улицы Трубецкая), Погодинская (от Большого Саввинского переулка до Новодевичьего проезда), Савельева, Усачева (от улицы Хамовнического вала до пересечения с улицы Трубецкая), Хамовнический вал (от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной), Усачевский переулок, Учебный переулок, Фрунзенская набережная.



Кроме того, накануне и в день матча введены ограничения на стоянку и остановку на улицах: 3-я Фрунзенская (от улицы Доватора до улицы Ефремова), Доватора (от улицы 10-летия Октября до 3-ей Фрунзенской), Ефремова (от улицы 3-я Фрунзенская до улицы Трубецкая).



При движении от Фрунзенской набережной закрыт съезд с 3-ей Фрунзенской улицы на основной ход Комсомольского проспекта. При съезде с основного хода Комсомольского проспекта водители смогут проехать только в прямом направлении.



До конца ЧМ закрыт съезд с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную и ограничен проезд на Лужнецкой набережной и ул. Лужники.



Напомним, чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах. Матчи ЧМ принимают Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.



"AK&M" от 10.07.2018