"Газпром капитал" купит долю в капитале "Газпром проектирование Кыргызстан"

Участник ООО "Газпром капитал" - ПАО "Газпром" - согласовал участие "Газпром капитала" во вновь создаваемом совместно с ООО "Газпром проектирование" Обществе с ограниченной ответственностью "Газпром проектирование Кыргызстан". Об этом говорится в сообщении компании.



Участие "Газпром капитала" в предприятии будет осуществляться путем приобретения "Газпром капиталом" доли в уставном капитале "Газпром проектирование Кыргызстан" номинальной стоимостью 100 киргизских сомов, что составляет 1% уставного капитала компании, по номинальной стоимости с оплатой денежными средствами.



ООО "Газпром капитал" - дочерняя компания ПАО "Газпром".

Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"