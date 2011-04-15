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10/07/2018
18:17

Церковь Англии хочет продать свои доли в нефтегазовых компаниях

Высший орган англиканской церкви - Генеральный синод - принял решение о том, что церковь Англии после 2023 года должна продать доли во всех компаниях, занимающихся добычей полезных ископаемых, деятельность которых не будет приведена в соответствие с Парижским соглашением по климату. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Такое решение было принято в результате голосования членов Генерального синода, в состав которого входят епископы, другие священнослужители, а также миряне. За это решение проголосовали 347 членов синода, против - только 4.

Активы церкви Англии в целом оцениваются в 12 млрд фунтов стерлингов ($16 млрд), её доля в нефтегазовых компаниях составляет 123 млн фунтов стерлингов. В церкви Англии заявили, что это решение синода демонстрирует, что "церковь… должна являть моральное лидерство в таком настоятельном вопросе, как изменение климата".

В последние годы всё больше инвестфондов и других компаний отказываются от инвестиций и сотрудничества с компаниями, добывающими ископаемое топливо. Так, Государственный пенсионный фонд Норвегии отказался от инвестиций в некоторые добывающие компании. В 2016 году государственный норвежский банк Norges Bank исключил из инвестпланов 52 угольные компании. От страхования угольных компаний решили отказаться некоторые страховые компании, в том числе Zurich и Allianz.







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