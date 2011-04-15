В ГД предложили запретить рекламировать в детских телепередачах не предназначенные для детей товары. Об этом говорится в сообщении Госдумы.



Также законопроектом предлагается увеличить установленный лимит продолжительности распространяемой в телепрограмме рекламы и продолжительности прерывания телепрограммы рекламой в течение часа. При этом объём рекламы за счёт установления суточного лимита не увеличится, и рекламная нагрузка на телезрителей останется прежней.



Депутаты Госдумы Антон Горелкин и Марина Мукабенова внесли поправки в закон "О рекламе". Они предлагают пересмотреть подход к размещению рекламы в детских и образовательных телепередачах. В настоящее время реклама может распространяться только перед началом и после окончания передач, предельная продолжительность установлена и зависит от продолжительности передачи. Авторы инициативы предлагают отменить данные ограничения, установив при этом запрет на рекламу в детских и образовательных телепередачах товаров, не предназначенных для детей.



Кроме того, законопроектом предлагается увеличить установленный лимит продолжительности рекламы, распространяемой в телепрограмме или совмещаемой с телепрограммой, а также продолжительности прерывания телепрограммы рекламой в течение часа. В настоящее время законом установлено, что общая продолжительность рекламы и прерывания не должна превышать 15% времени вещания в течение часа. Проект предлагает увеличить существующий лимит до 20%.



При этом предлагается установить суточный лимит продолжительности рекламы и прерывания телепрограмм рекламой: не более 15% времени вещания в течение суток. Если вещание телеканала осуществляется 24 часа в сутки, то реклама в телепрограммах и прерывание их рекламой не должны будут превышать 216 минут в сутки - такой же суточный предел рекламного времени формируется при существующем сегодня 15% часовом лимите на телевизионную рекламу.



Как сказано в пояснительной записке, предлагаемые законопроектом меры позволят распространяющим рекламу телевещателям наиболее эффективно распределить объем рекламного времени в течение суток.



Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, цитируемый в сообщении, заявил: "С учетом общего снижения в последние несколько лет объемов рекламы на телевидении и наличия целого ряда жестких ограничений на рекламирование определенных видов продукции предлагаемый законопроект позволит телеканалам более эффективно привлекать рекламодателей и обеспечивать стабильность своего финансирования".



По мнению парламентария, изменения, касающиеся рекламы в детских передачах, ориентированы на то, чтобы каналы сохранили заинтересованность в производстве и трансляции контента, ориентированного на детскую аудиторию. Важно отметить, что при этом вводится запрет на рекламу в таких передачах товаров, не предназначенных для детей.



"Наибольший эффект от этой инициативы испытают региональные и тематические детские телеканалы, что позволит сохранить разнообразие российского медиа-ландшафта", - резюмировал Л.Левин.



"AK&M" от 10.07.2018