Дайджест газеты "Коммерсант" от 11 июля 2018 года



АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖДУТ ЗНАКОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

РЕГИСТРИРОВАТЬ НОВЫЕ МАШИНЫ МОЖНО БУДЕТ БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ ГИБДД



В ближайшее время Госдума примет проект закона "О государственной регистрации транспортных средств", с финальной редакцией которого ознакомился "Ъ". Документ, который готовился с 2011 года, коснется миллионов российских граждан. Он вводит возможность регистрации новых машин у дилеров без посещения Госавтоинспекции. ГИБДД будет присваивать машинам только сочетание букв и цифр, но отношения к выдаче номеров иметь не будет - этим будут заниматься аккредитованные частные фирмы. А вот аукционов для покупки "красивых" номеров автовладельцам ждать, видимо, уже не стоит - депутаты решили от этой идеи отказаться, хотя ранее поручение на эту тему давал Владимир Путин.





ШЕСТИЛЕТКА КАПИТАЛИЗМА

ОБУЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ЖДЕТ 10 ТЫС. РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ





Основная идея обсуждающегося в правительстве нацпроекта по повышению производительности труда стоимостью 30-35 млрд руб. в год - распространение эксперимента Минэкономики по перестройке системы управления предприятиями, как государственными, так и частными, а также обучения их персонала на 10 тыс. крупных и средних предприятий РФ вне сырьевого сектора. Практически речь идет о шестилетней нематериальной субсидии участникам проекта. Основной же вопрос к проекту - в какой мере причины, не позволяющие делать то же самое рынку, будут в 2019-2024 годах снижать эффективность управленческой помощи государства поддерживаемому бизнесу.





КАЖДЫЙ СЧЕТ НА СЧЕТУ

ФНС ЗАПРОСИЛА ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ ДАННЫМ ФИЗЛИЦ ВНЕ ПРОВЕРОК



ФНС хочет получить право запрашивать у банков информацию о счетах физлиц вне рамок налоговых проверок, чтобы бороться с незаконным предпринимательством. Свои предложения налоговики направили в Минфин. Речь, вероятно, идет о том, что ФНС сможет загрузить данные обо всех трансакциях россиян в свою программу, чтобы с ее помощью выявлять неплательщиков НДФЛ. Проверки в результате могут коснуться не только незаконных предпринимателей.





У ДЕПУТАТА КОНФИСКУЮТ КВАРТИРУ ИЗ-ЗА НЕПОДТВЕРЖДЕННЫХ ДОХОДОВ

ПРОВЕРКИ ДЕКЛАРАЦИЙ ИМЕЮТ ПРОДОЛЖЕНИЕ В СУДЕ



Нижегородский областной суд оставил в силе решение по делу об изъятии в пользу государства квартиры у семьи депутата города Арзамаса Романа Лаптева. Официальные доходы его и супруги в рамках антикоррупционной проверки были изучены с 2008 года. Прокуратура решила, что семья Лаптевых не могла накопить деньги на покупку квартиры стоимостью 2,2 млн руб. Юристы называют дело прецедентным.





ГЕНЕРАЛ ДРЫМАНОВ ПЕРЕХОДИТ В ЗАЩИТУ

ЭКС-НАЧАЛЬНИК МОСКОВСКОГО СЛЕДСТВИЯ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ИММУНИТЕТ ОТ ФСБ





Как стало известно "Ъ", бывший начальник ГСУ СКР по Москве Александр Дрыманов, фигурирующий в материалах расследуемого ФСБ уголовного дела о коррупционных связях руководителей следственного ведомства с вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой), может стать адвокатом. Если его план удастся, генерал-майор сохранит за собой статус спецсубъекта. Ранг его, конечно, будет пониже: привлечь адвоката Дрыманова к уголовной ответственности сможет не только председатель СКР, как это было ранее, но и любой руководитель территориального следственного управления комитета. Но главное, что генерал останется субъектом исключительной подследственности своего ведомства, а не ФСБ.





ПОКУПАТЕЛИ РАСТЕРЯЛИ ДОВЕРИЕ

ИНТЕРЕС К НОВОСТРОЙКАМ СНИЗИЛСЯ



После краха Urban Group - крупнейшего застройщика Подмосковья - на первичном рынке жилья появились признаки кризиса доверия. Еще одной причиной, по которой потенциальные покупатели откладывают запланированные сделки, стал рост цен. В итоге в июне застройщики впервые с начала 2018 года продали меньше жилья: в Подмосковье число сделок снизилось более чем на 12%, в Новой Москве - на 11%, в старых границах столицы - на 4%. Планомерно падает и выручка девелоперов, хотя застройщики пока не признают этот факт.





В ДОЛГ ДО ХОРОШЕЙ ЗАРПЛАТЫ

У МФО РАСТЕТ ДОЛЯ ОБЕСПЕЧЕННЫХ МИКРОЗАЕМЩИКОВ



В первом полугодии микрофинансовые организации (МФО) зафиксировали серьезный рост доли заемщиков с доходами выше 80-100 тыс. руб. в месяц. Отрасль по уровню регулирования уже приближается к банковской, к потенциальным заемщикам относится более лояльно, поясняют эксперты и участники рынка. Банкиры, с другой стороны, стали жестче, а у граждан нередко возникают проблемы с обслуживанием взятых ранее кредитов.





ФОНДЫ ГОТОВЯТ ПОРТФЕЛИ К ТЕСТУ

НПФ "ГАЗФОНД" СОКРАЩАЕТ СВОЮ ДОЛЮ В ГАЗПРОМБАНКЕ



Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), оперирующие средствами пенсионных резервов, готовятся к прохождению стресс-тестов по методологии ЦБ, которые для них начнутся со следующего года. В частности, НПФ озаботились диверсификацией активов и рейтингованием эмитентов тех бумаг, в которые вложены пенсионные деньги. Так, НПФ "Газфонд" сократил вложения в акции Газпромбанка, а структуры, через которые фонд владеет долей в банке, уже получили рейтинги.





КОНТРАКТЫ ЗАМОРОЗИЛИ ДО ОСЕНИ

ИНВЕСТОРАМ ПРЕДЛОЖЕНО ПОДОЖДАТЬ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ



Как выяснил "Ъ", правительство заморозило подписание новых специнвестконтрактов (СПИК) первой версии - по схеме Минпромторга. По поручению вице-премьера Дмитрия Козака, имеющиеся 63 заявки будут тщательно проверены. По данным "Ъ", чиновника не устроила непрозрачность механизма. Новая версия СПИК 2.0 будет готова осенью, в ней предусмотрены конкурсы инвесторов. Пауза с подписанием СПИКов может задержать ряд крупных контрактов, в том числе с Renault, Nissan и АвтоВАЗом, а также строительство завода двигателей Hyundai в Петербурге.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 11.07.2018