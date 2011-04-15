Дайджест газеты "Ведомости" от 11 июля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 11 июля 2018 года.





БЕЗ ПЕНСИИ И БЕЗ НАЛОГА



Депутаты придумали, как смягчить удар от пенсионной реформы. Но в правительстве готовы только к самым несущественным предложениям.



Депутаты от "Единой России" готовятся внести в Госдуму предложения, как смягчить удар, нанесенный законопроектом о повышении пенсионного возраста.



Руководство фракции единороссов проведет серию встреч с депутатами, сообщили несколько собеседников во фракции и подтвердили сами депутаты, одна состоялась во вторник утром. С одной стороны, им объявили, что голосование единороссов в первом чтении должно быть консолидированным, говорят собеседники "Ведомостей", с другой - фракция может предложить несколько сопутствующих законопроектов, оформив их отдельным постановлением. Единороссы будут настаивать на нескольких принципиально важных положениях, например, сохранить пенсионный возраст 55 лет для женщин с тремя и более детей.





БАНКИ ПЕРЕКРЕДИТОВАЛИ РОССИЯН



Россияне берут слишком много потребительских кредитов, решил ЦБ. Чтобы снять людей с кредитной иглы, он сделает такие займы более дорогими для банков.



ЦБ с 1 сентября сделает менее выгодной для банков выдачу потребительских кредитов, если их полная стоимость превышает 10% годовых. Для таких кредитов при расчете нормативов будут применяться повышенные коэффициенты риска - это значит, что для них потребуется больше капитала.



Регулятор ограничивает отношение капитала к активам 8%, но активы взвешиваются с учетом риска. Чем выше риск, тем ниже значение норматива достаточности капитала.



Сейчас кредит полной стоимостью 10-15% годовых банки учитывают с коэффициентом 100%. С сентября коэффициент для таких кредитов вырастет до 130%. Это следует из проекта инструкции ЦБ, которую регулятор разместил на сайте 10 июля. Суть в том, что при том же размере капитала банки смогут выдавать меньше кредитов.





В КОСМОС ЗА $200 000



"Космокурс" хочет с 2025 г. отправлять туристов в космос на несколько минут за $200 000-250 000. Инвестором компании считают миллиардера Искандера Махмудова.



"Космокурс" во вторник на форуме "Иннопром" подписал соглашение с НПО автоматики (входит в госкорпорацию "Роскосмос") о разработке бортовой системы управления-телеметрирования для коммерческих ракет-носителей гражданского назначения, сообщила пресс-служба "Роскосмоса".



Систему управления для "Космокурса" планируется изготовить в течение пяти лет, эта компания собирается создать комплекс для отправки туристов в космос по суборбитальной траектории, говорится в релизе.



Компания хочет организовывать экскурсии на высоту орбиты Гагарина (180-220 км) по незамкнутой траектории. Для этого компания намерена разработать многоразовую ракету-носитель и многоразовый космический корабль на семь мест (шесть туристов плюс инструктор). Полет будет длиться 15-20 минут, в том числе в невесомости около 5 минут.





"БРИЛЛИАНТ - ЭТО НЕ АЙФОН, КОТОРЫЙ УСТАРЕЕТ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА"



Гендиректор Ассоциации производителей алмазов - DPA Жан-Марк Либеррер рассказывает, как привить вкус к бриллиантам поколению миллениалов, где и почему на них высокий спрос.



DPA занимается продвижением бриллиантов по всему миру всего три года. DPA приняла эстафету от южноафриканской De Beers - будучи в течение 150 лет фактическим монополистом в торговле алмазами она несла бремя расходов на маркетинг и рекламу в отрасли.



С 2015 г. их в разных пропорциях делят между собой семь крупнейших алмазодобывающих компаний, которые за это время увеличили бюджет ассоциации с $6 млн до $70 млн. 80% бюджета обеспечивают De Beers и наша "Алроса".



С первых дней ассоциацию возглавил Жан-Марк Либеррер, выходец из австралийско-британской Rio Tinto и романтик, влюбленный в бриллианты. Созданного De Beers "образа бриллианта как символа вечности", ему для развития отрасли уже недостаточно.





"ЯНДЕКС" ВСТАЕТ НА ОХРАНУ



К умной колонке "Яндекса" можно будет подключить охранную сигнализацию "Гольфстрима". Для поисковика это выход на многомиллиардный рынок систем для умного дома.



Обладатели умной колонки "Яндекс.Станция" вскоре смогут управлять голосом домашней охранной сигнализацией "Гольфстрим", следует из уведомления в мобильном приложении "Яндекса" (служит для интеграции колонки с другими устройствами). Компания "Гольфстрим охранные системы" указана в списке партнеров проекта "Яндекс.Станция" вместе с онлайн-кинотеатрами Amediateka и ivi. Срок запуска совместного проекта "Гольфстрима" и "Яндекса" там не указан.



Поисковик показал свою первую голосовую колонку в мае, а 10 июля начал ее продавать за 9990 руб. "Яндекс.Станция" работает на голосовом помощнике "Алиса" и пока умеет искать и запускать треки на "Яндекс.Музыке", фильмы и сериалы на "Амедиатеке" и ivi.ru, читать новости из ленты "Яндекса", искать ближайшие рестораны, кинотеатры и другие объекты.





ЦБ НАШЕЛ ЗАМЕНУ "СОВЕТСКОМУ"



Вклады лишившегося лицензии после трех санаций банка "Советский" достанутся Московскому кредитному банку.



Конкурс Агентства по страхованию вкладов на приобретение обязательств банка "Советский" на 37 млрд руб. выиграл Московский кредитный банк, объявил ЦБ. Участие в конкурсе предлагали всем крупным банкам, особого интереса не было, говорит источник "Ведомостей".



Конкурс выигрывал тот, кто больше доплатит за обязательства и активы "Советского". Обслуживать вкладчиков "Советского" МКБ начнет 17 июля.





УЖИТЬСЯ С АКУЛОЙ И ПАВЛИНОМ



Почему правило "работать без придурков, без павлинов, без нытиков" так трудно соблюдать.



Рабочая обстановка в офисах часто становится напряженной из-за невыносимых сотрудников. Что с ними делать?



Недавно вышла книга о банке Barclays и его многочисленных топ-менеджерах, в том числе о Бобе Даймонде. Он ушел из банка после того, как Barclays был оштрафован за фальсификацию ставок по межбанковским кредитам. Даймонда однажды назвали менеджером с неприемлемым стилем руководства банковской деятельностью. Но Даймонд также был большим противником найма неприятных сотрудников: служащие, которые не были командными игроками, должны были пересматривать поведение или уходить, какими бы талантливыми они ни были. В 2011 г. Даймонд рассказывал журналистам, что он выгнал более 30 сотрудников за несносное поведение.





ИЗ ГРЯЗИ В ШВЕЙЦАРИЮ



Самая грязная провинция Китая пытается стать "новой Швейцарией". Хэбэй сокращает производство стали и хочет превратиться в финансовый центр.



Провинция Хэбэй хочет перенять опыт Швейцарии и начала кампанию по привлечению инвестиций и специалистов по управлению частным капиталом. Как и другие китайские регионы, она пытается снизить зависимость от тяжелой промышленности. Политика местных властей должна привести к строительству офисной недвижимости и деловых районов, но неизвестно, будет ли в них потребность.



Хэбэй - крупнейший производитель стали и самая загрязненная провинция в стране. По данным министерства защиты окружающей среды Китая, в первом полугодии 5 из 10 самых загрязненных городов страны находились именно в Хэбэе, в их числе административный центр - Шицзячжуан. Облака смога, которые подолгу окутывают Пекин, обычно вызваны работой заводов Хэбэя.Но производство стали в провинции сокращается.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 11.07.2018