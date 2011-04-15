Повтор! ГД поддержала инициативу об отмене роуминга по России

ГД поддержала инициативу об отмене роуминга по России. Соответствующий законопроект прошёл первое чтение, говорится в материалах Думы.



Авторы документа называют национальный роуминг архаизмом, препятствующим развитию доступности услуг связи на территории РФ.



Проектом закона предполагается отменить дифференцированные тарифы на услуги связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте РФ.



Национальный роуминг в пояснительной записке авторы называют "архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи на территории Российской Федерации".



Первый заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Олег Нилов, представляя законопроект, отметил, что он касается практически каждого гражданина России. "Речь идет об отмене национального и внутрисетевого роуминга", - сказал парламентарий. Он также подчеркнул, что предполагается введение единого тарифа на услуги связи по всей территории страны.



Кроме того, О.Нилов добавил, что одним из положений законопроекта является то, что оплате абонентом не подлежат так называемые входящие телефонные звонки (за исключением заграничных телефонных звонков).



Отмечается, что роуминг на территории страны является "лишь дополнительным источником доходов соответствующих операторов связи".



Отмена роуминга, указывается в пояснительной записке, будет способствовать развитию рынка связи, более активному вовлечению абонентов связи в использование услуг операторов связи, а также повысит уровень прозрачности в указанной сфере и сделает тарифы связи понятными для абонентов. Изменения планируется внести в статью 54 ФЗ "О связи".



Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин выступил с содокладом и сказал, что в случае принятия законопроекта пользователи услуг связи смогут получать эти услуги на равных условиях. При этом глава профильного комитета отметил, что отдельные положения документа нуждаются в согласовании с нормами действующего законодательства. "В частности, необходимо обозначить, что термин "единый тариф услуг" в законодательстве РФ отсутствует и законопроектом не конкретизирован. Кроме того, представляется целесообразным регулировать не оплату услуг связи, а функции оператора, предоставляющего абоненту услуги связи, обязав его устанавливать одинаковые условия оказания таких услуг для абонентов на всей территории РФ", - сказал Л.Левин.



"AK&M" от 11.07.2018