Китайская компания предложила выкупить долю ТВЭЛ в проекте завода ядерного топлива на Украине

Китайская компания China Nuclear Energy Industry Corporation предложила Киеву провести трёхсторонние переговоры о покупке российской доли акций АО "ТВЭЛ" (топливная компания ГК "Росатом") в проекте строительства завода по производству ядерного топлива на Украине. Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на материалы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.



Ранее украинское издание "Экономическая правда" опубликовало письмо главы Миниэнерго Украины Игоря Насалика в адрес Росатома, в котором говорится о заинтересованности Киева в восстановлении двустороннего сотрудничества с Москвой в сфере ядерной энергетики. В частности, упоминается возобновление совместного строительства завода по производству ядерного топлива.



Позднее И.Насалик в разговоре с изданием назвал письмо "фейком" и продемонстрировал другое. В нём речь идёт лишь о готовности обсудить состояние реализации совместных проектов. Источник издания в министерстве заявил, что первое письмо подлинное, но министр мог его завизировать не читая, поскольку "в день визирует огромное количество документов".



Завод по производству ядерного топлива планировалось построить в посёлке Смолино Кировоградской области Украины. Акционерами совместного предприятия, которое должно было заниматься строительством объекта, с российской стороны является ТВЭЛ (50% - 1 акция), с украинской стороны - государственная корпорация "Ядерное топливо" (50% + 1 акция). Весной 2015 года Украина объявила, что отказывается от проекта.



АО "ТВЭЛ" (ИНН 7706123550) входит в состав госкорпорации "Росатом". Основной деятельностью ТВЭЛ является разработка, производство и реализация (включая экспорт) ядерного топлива, а также сопутствующей ядерной и неядерной продукции. В состав ТВЭЛ входят крупные российские предприятия, специализирующиеся на производстве, поставках и научно-техническом сопровождении ядерного топлива на АЭС России, стран ближнего и дальнего зарубежья. ТВЭЛ имеет собственные представительства на Украине и в Словакии.



Компания работает на мировом рынке ядерного топлива на протяжении 20-ти лет, обеспечивая поставки для 75-ти реакторов в 14-ти странах, при этом обеспечение надёжной работы АЭС, ядерная и радиационная безопасность являются и остаются главными приоритетами в деятельности ТВЭЛ.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "ТВЭЛ" за 2017 год по РСБУ выросла на 48.17% до 31.977 млрд руб. с 21.582 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 1.51% до 145.025 млрд руб. со 147.246 млрд руб., прибыль от продаж - на 1.3% до 41.75 млрд руб. с 42.298 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась на 61.95% до 38.594 млрд руб. с 23.831 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"