Sollers и Ener планируют создать во Владивостоке СП по выпуску аккумуляторов

Ener планирует наладить производство аккумуляторных батарей на производственной площадке Sollers во Владивостоке. Об этом сообщили в российской компании по итогам подписания соглашения о намерениях между сторонами, пишет RNS.



Sollers также рассмотрит возможность вхождения в капитал будущего предприятия и планирует закупать продукцию СП для нужд компании по выпуску автомобилей с электрическими тяговыми аккумуляторами.



"Мы прогнозируем, что в течение нескольких лет в России, как и на всех крупнейших автомобильных рынках, начнётся активное распространение транспорта с альтернативными источниками энергии, и основная доля рынка здесь будет приходиться именно на гибридные автомобили", - сказал гендиректор ПАО "Соллерс" и совладелец группы Sollers Вадим Швецов.



Новый завод во Владивостоке может стать наиболее крупным производством Ener в России, отметил представитель Ener.



Ener специализируется на разработке, производстве и продвижении на рынке литий-ионных систем накопления энергии, литий-ионных аккумуляторов и ячеек. Среди клиентов компании - Volvo, Hyundai, Heavy Industries, Allison Transmission, Solaris и другие.



ПАО "Соллерс" (ИНН 3528079131) объединяет Ульяновский автомобильный завод, Заволжский моторный завод, Sollers-Набережные Челны (ранее - Завод микролитражных автомобилей), а также ряд других производственных активов, которые выпускают корейские внедорожники - SsangYong, легковые и коммерческие автомобили Fiat, японские грузовики Isuzu. Кроме того, компания развивает сеть дилерских центров и имеет собственное лизинговое подразделение. Основным акционером Sollers является Вадим Швецов.



Чистая прибыль группы "Соллерс" по МСФО в 2017 году снизилась на 37.6% до 999 млн руб. с 1.601 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 0.4% до 35.764 млрд руб. с 35.621 млрд руб., операционная прибыль уменьшилась на 21.2% до 1.788 млрд руб. с 2.269 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 22.22% до 1.351 млрд руб. с 1.737 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 13.5% до 3.377 млрд руб. с 3.903 млрд руб., рентабельность по EBITDA - на 1.6 п.п. до 9.4% с 11%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Соллерс" за 2017 год по РСБУ сократилась в 5.66 раза до 872.361 млн руб. с 4.942 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 3.31% до 186.136 млн руб. со 180.177 млн руб., убыток от продаж снизился на 16.55% до 731.779 млн руб. с 876.859 млн руб., прибыль до налогообложения - в 6.19 раза до 774.725 млн руб. с 4.798 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"