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11/07/2018
12:18

НПФ "Газфонд" сокращает свою долю в Газпромбанке

НПФ "Газфонд", учредителями которого являются ПАО "Газпром", его дочерние структуры, а также АО "Газпромбанк" (ГПБ), планомерно сокращает свои вложения в ГПБ. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ".

"Газфонд" владеет акциями ГПБ как напрямую (5.1%, согласно отчётности Газпромбанка за I квартал), так и через холдинговые компании. И если доля в прямом владении пока остается неизменной, то опосредованные вложения фонда в акции банка сокращаются в пользу Газпрома.

Как сообщили в Газпроме, монополия через свои "дочки" увеличила доли в компаниях "Газкон" и "Газ-сервис" с 20.8% до 30%, а в компании "Газ-тек" - с 2.4% до 25%. На начало этого года эти акции находились на балансе НПФ "Газфонд", следует из отчётности фонда.

"Газкон", "Газ-сервис" и "Газ-тек" - холдинговые компании, единственными вложениями которых являются акции ГПБ. "Газкону" и "Газ-сервису" принадлежит по 13.6% банка, а "Газ-теку" - 9.3%.

За счёт снижения доли в трёх холдинговых компаниях НПФ "Газфонд" сократил свою долю в акционерном капитале в ГПБ, которой фонд владеет опосредованно, на 4.6 п.п. до 26% с 30.6%.

Ранее фонд уже продавал принадлежащие ему акции трёх холдинговых компаний структурам Газпрома. Так, во II квартале 2017 года "Газфонд" продал им по 20.8% "Газкона" и "Газ-сервиса" и 2.4% "Газ-тека", что суммарно соответствует 5.9% акций ГПБ. Согласно отчётности по МСФО НПФ, цена приобретения структурами Газпрома долей в холдинговых компаниях составила 25 млрд руб.

"Скорее всего, НПФ "Газфонд" готовится к прохождению обязательных стресс-тестов Банка России, которые должны начаться для фондов, работающих с пенсионными резервами, с 2019 года. Поэтому он уменьшает доли в крупных вложениях, чтобы успешно пройти это мероприятие", - считает управляющий директор "Эксперта РА" Павел Митрофанов. Об этом же может свидетельствовать получение "Газконом", "Газ-сервисом" и "Газ-теком" в мае текущего года рейтингов, отмечает он. В "Газфонде", Газпроме и ГПБ не ответили на запрос "Ъ".

В прошлом месяце ЦБ опубликовал уточнённые сценарии стресс-тестов для НПФ. Они несколько изменили правила игры по части концентрации активов у фондов. При прохождении стресс-тестов все активы НПФ будут разбиты на классы в зависимости от того, какая доля пенсионных резервов в них вложена. Чем выше их доля, тем выше будут рассчитываемые риски.

"Газфонд" - не первый НПФ, который начал готовиться к прохождению стресс-тестов ЦБ. Ранее компании АСКК и "Росагронефтепродукт", акции которых находятся в портфеле оперирующего резервами НПФ "Нефтегарант НПО", получили рейтинги. А НПФ "Благосостояние" пытается сократить долю в активах, вложения в которые занимают большое место в портфеле пенсионных резервов. В частности, фонд ищет покупателя на два крупных актива - Абсолют-банк и лизинговую компанию "Трансфин-М".

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