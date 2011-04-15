И.Рыбаков и Black & Decker претендуют на долю в "Интерсколе"

Российский производитель электроинструментов "Интерскол", который занимает 19% рынка, оказался на грани разорения. Как сообщают "Ведомости", его долг перед Сбербанком, ВТБ и UniCredit Bank достиг 6 млрд руб., а активы компании находятся в залоге у банков.



На долю в "Интерсколе" уже есть претенденты. Сооснователь "Технониколя" и "Рыбаков фонда" Игорь Рыбаков (его состояние Forbes оценивает в $1.2 млрд) готов выкупить контрольный пакет компании за 500 млн руб., рассказали изданию два источника, близкие к разным сторонам переговоров.



"Эти средства компания сможет направить на поддержание производства и высокого уровня загрузки мощностей, - говорит один из них. - Однако условием Рыбакова является возможность реструктуризации кредитов сроком на семь лет и отсрочка выплат по ним на два года".



"Интерскол" интересен и американской Black & Decker, которая готова купить российский бренд за $45 млн (2.8 млрд руб. по курсу ЦБ на 10 июля), говорят собеседники. Однако, по их словам, американская компания не заинтересована в развитии и поддержании производства на российском заводе "Интерскол".



Представители И.Рыбакова и "Интерскола" подтвердили, что переговоры с банками ведутся. "ВТБ с рядом других банков ведет переговоры о реструктуризации кредитной задолженности компании", - отметил представитель банка. Представитель Сбербанка отказался от комментариев, UniCredit Bank и Black & Decker на запросы "Ведомостей" не ответили.



В настоящее время "Интерскол" принадлежит физическим лицам: по 32.5% - у Сергея Назарова и Степана Орлова, 20% - у Сергея Окунева, 15% - у Валерия Лотина.



"Интерскол" - это одна из ведущих российских промышленных компаний, которая перевезла в Россию производство с высокой долей интеллектуальной составляющей. Компания производит электродрели, рубанки, шлифовальные машинки, садовую, снегоуборочную, тепловую технику и прочее оборудование. В 2014 году "Интерскол" построил первую очередь завода электроинструмента в особой экономической зоне "Алабуга" (Елабуга, Татарстан). Компания перевела сюда заводы из Италии (марка Felisatti) и испанский Casals.



На строительство и покупку оборудования для завода "Интерскол" привлёк валютные кредиты на общую сумму 3 млрд руб., но из-за девальвации рубля тело кредитов и ставка по ним выросли вдвое. Кроме того, в течение года завод не мог начать работу: из-за украинского кризиса и последовавших за ним санкций компания не могла получить и запустить заказанное в Европе высокоточное оборудование. Лишь в 2015 году "Интерскол" смог запустить линию и начать производство.



Начиная с 2014 года, "Интерскол" был убыточным. По итогам 2016 года (более свежих данных нет) его чистый убыток составил 321 млн руб., выручка - 5.9 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"