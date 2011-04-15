Росатом и Республика Татарстан подписали "дорожную карту" по развитию сотрудничества

Госкорпорация "Росатом" и Республика Татарстан 10 июля подписали "дорожную карту" по развитию сотрудничества. Как сообщает пресс-служба Росатома, подписание состоялось в рамках IX Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2018", проходящей в Екатеринбурге.



Торжественная церемония подписания прошла на стенде Республики Татарстан. Свои подписи под документом поставили первый замгендиректора - директор Блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров и зампремьер-министра - министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов.



Подписанная "дорожная карта" предполагает формирование и рассмотрение предложений по расширению использования высокотехнологичной продукции предприятий Татарстана, в том числе импортозамещающей, в интересах Росатома.



По итогам рассмотрения планируется включить продукцию республиканских предприятий в Единый отраслевой номенклатурный каталог оборудования и материалов, а также провести до конца 2018 года выездную проектную сессию, на которой рассмотреть перспективные направления и варианты сотрудничества.



ГК "Росатом" образована 18 декабря 2007 года, её ядром является государственный холдинг АО "Атомэнергопром", объединяющий свыше 300 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские активы атомной отрасли. Помимо этого, госкорпорация управляет атомным ледокольным флотом.



Росатом является крупнейшей генерирующей компанией в России, которая обеспечивает 33% электроэнергии в европейской части страны. Корпорация занимает лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий, 1-е место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом; 2-е - по запасам урана и 4-е - по объёму его добычи. Росатом также занимает 2-е место в мире по генерации атомной электроэнергии, обеспечивая 36% мирового рынка услуг по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива.



















"AK&M" от 11.07.2018