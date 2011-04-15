Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

11/07/2018
12:59

Росатом и Республика Татарстан подписали "дорожную карту" по развитию сотрудничества

Госкорпорация "Росатом" и Республика Татарстан 10 июля подписали "дорожную карту" по развитию сотрудничества. Как сообщает пресс-служба Росатома, подписание состоялось в рамках IX Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2018", проходящей в Екатеринбурге.

Торжественная церемония подписания прошла на стенде Республики Татарстан. Свои подписи под документом поставили первый замгендиректора - директор Блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров и зампремьер-министра - министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов.

Подписанная "дорожная карта" предполагает формирование и рассмотрение предложений по расширению использования высокотехнологичной продукции предприятий Татарстана, в том числе импортозамещающей, в интересах Росатома.

По итогам рассмотрения планируется включить продукцию республиканских предприятий в Единый отраслевой номенклатурный каталог оборудования и материалов, а также провести до конца 2018 года выездную проектную сессию, на которой рассмотреть перспективные направления и варианты сотрудничества.

ГК "Росатом" образована 18 декабря 2007 года, её ядром является государственный холдинг АО "Атомэнергопром", объединяющий свыше 300 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские активы атомной отрасли. Помимо этого, госкорпорация управляет атомным ледокольным флотом.

Росатом является крупнейшей генерирующей компанией в России, которая обеспечивает 33% электроэнергии в европейской части страны. Корпорация занимает лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий, 1-е место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом; 2-е - по запасам урана и 4-е - по объёму его добычи. Росатом также занимает 2-е место в мире по генерации атомной электроэнергии, обеспечивая 36% мирового рынка услуг по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива.









"AK&M" от 11.07.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100