Пассажиропоток российских авиакомпаний в первом полугодии вырос на 11% до 51.337 млн

Пассажиропоток российских авиакомпаний в первом полугодии 2018 года, по оперативным данным, вырос на 11% до 51.337 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют материалы Росавиации.



Пассажирооборот увеличился на 10.9% до 127.19 млрд пассажирокилометров.



В июне 2018 года российские авиакомпании перевезли 11.379 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9.4%. Пассажирооборот увеличился на 6.5% до 26.99 млрд пассажирокилометров.



Увеличение объёмов производственной деятельности в прошлом месяце отмечалось у следующих авиакомпаний: "Аэрофлот - российские авиалинии" (3.2 млн пассажиров, +9.6%), S7 (1.13 млн, +19.5%), "Уральские авиалинии" (914.7 тыс., +17.7%).







"AK&M" от 11.07.2018