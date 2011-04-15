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11/07/2018
11:10

Пассажиропоток российских авиакомпаний в первом полугодии вырос на 11% до 51.337 млн

Пассажиропоток российских авиакомпаний в первом полугодии 2018 года, по оперативным данным, вырос на 11% до 51.337 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют материалы Росавиации.

Пассажирооборот увеличился на 10.9% до 127.19 млрд пассажирокилометров.

В июне 2018 года российские авиакомпании перевезли 11.379 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9.4%. Пассажирооборот увеличился на 6.5% до 26.99 млрд пассажирокилометров.

Увеличение объёмов производственной деятельности в прошлом месяце отмечалось у следующих авиакомпаний: "Аэрофлот - российские авиалинии" (3.2 млн пассажиров, +9.6%), S7 (1.13 млн, +19.5%), "Уральские авиалинии" (914.7 тыс., +17.7%).



"AK&M" от 11.07.2018
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