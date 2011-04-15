Ингосстрах застраховал членов Ассоциации "КИРС"

Филиал "Ингосстраха" в Иркутской области и СРО Ассоциация "Кадастровые инженеры регионов" (СРО Ассоциация "КИРС") пролонгировали договор обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров, являющихся членами данной СРО. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Согласно заключенному договору каждый член СРО обеспечен страховой защитой на случай причинения убытков заказчику кадастровых работ в результате осуществления кадастровой деятельности на сумму 2.5 млн руб. в соответствии с требованиями законодательства.



Ингосстрах в Иркутской области и СРО Ассоциации "КИРС" осуществляют взаимодействие по обеспечению страхованием ответственности членов СРО с 2016 года.



СРО Ассоциация "КИРС" была создана в феврале 2010 года в виде Некоммерческого партнёрства "Кадастровые инженеры регионов Сибири, Севера, Дальнего востока" (НП "КИРС"). Сегодня СРО Ассоциация "КИРС" имеет в своём составе самостоятельные филиалы в Республике Бурятия, в Забайкальском и Приморском краях, а также Западно-Сибирский филиал в городе Новосибирске.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



















"AK&M" от 11.07.2018