ФАС обновила предписание НРД

Антимонопольная служба предписала Национальному расчётному депозитарию сформировать совещательный орган, в составе которого должно быть обеспечено представительство не менее трёх четвертей потребителей услуг НКО АО НРД. Об этом говорится в сообщении службы.



Также в соответствии с документом общее число членов совещательного органа не должно составлять в совокупности более одной четверти лиц, аффилированных с НКО АО НРД или наблюдательным советом (советом директоров) НКО АО НРД. Такие меры были предусмотрены Национальным планом развития конкуренции в РФ на 2018-2020 годы.



Также согласно предписанию, НРД должен будет предварительно согласовывать с ФАС России порядок формирования Совещательного органа в части перечисленных положений.



Антимонопольная служба обновила предписание, поскольку совещательный орган Национального расчетного депозитария (Комитет пользователей услуг центрального депозитария) создавался как противовес Наблюдательному совету центрального депозитария для защиты интересов остальных участников рынка и предупреждения установления необоснованных цен на услуги депозитария, но не выполнил своих функций. Многие члены Комитета являются представителями аффилированных с центральным депозитарием компаний и мажоритарными акционерами центрального депозитария.



"Сокращение возможности влияния аффилированных лиц НРД в составе Совещательного органа создаст условия для выполнения им функций противовеса Наблюдательному совету центрального депозитария. Оно также предполагает исключение решений Совещательного органа, которые могут ущемлять интересы участников рынка при формировании тарифной политики НРД", - прокомментировал изменения в предписании заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров, цитируемый в сообщении.





"AK&M" от 11.07.2018