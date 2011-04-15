АФК "Система" рефинансирует кредиты Сбербанка

ПАО АФК "Система" объявило о рефинансировании трёх кредитов ПАО "Сбербанк" со сроком погашения в 2019-2020 годах на общую сумму 24 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Для этого со Сбербанком было подписано новое необеспеченное кредитное соглашение объёмом 24 млрд руб. и сроком погашения через три года.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Чистая прибыль ПАО АФК "Система" по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 92.02 млрд руб. против убытка в 14.593 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль сократились в 1.57 раза до 17.94 млрд руб. с 28.168 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 94.173 млрд руб. против убытка 13.59 млрд руб.



Скорректированная чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за 2017 год выросла почти в 3 раза до 4.119 млрд руб. с 1.481 млрд руб. годом ранее. Убыток в доле АФК составил 94.602 млрд руб. против 11.759 млрд руб. Выручка увеличилась на 3.5% до 704.551 млрд руб. с 680.864 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 8% до 199.549 млрд руб. со 184.8 млрд руб.



Скорректированный чистый убыток в доле АФК "Система" по МСФО за IV квартал 2017 года составил 1.556 млрд руб. против 6.184 млрд руб. годом ранее, убыток - 98.89 млрд руб. против 15.945 млрд руб. Выручка увеличилась на 8.4% до 198.593 млрд руб. с 183.28 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 13.8% до 47.292 млрд руб. с 41.555 млрд руб.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.



"AK&M" от 11.07.2018