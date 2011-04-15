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11/07/2018
15:00

Строительство объектов улично-дорожной сети на территории бывшего завода им.Лихачева практически завершено

Строительство объектов улично-дорожной сети на территории бывшего завода им. Лихачева (ЗИЛ) практически завершено, заявил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах столичного Стройкомплекса.

"Всего здесь предстояло построить 31 км дорог, путепровод через Московское центральное кольцо, мост через Кожуховский затон и восемь внеуличных пешеходных переходов", - сказал А.Бочкарев.

По его словам, завершено строительство путепровода через МЦК и магистральных улиц общегородского значения, связывающих Третье транспортное кольцо, транспортно-пересадочный узел "ЗИЛ" на МЦК и станцию метро "Технопарк" Замоскворецкой ветки.

Автомобилисты смогут выезжать на проспект Андропова, появятся новые маршруты общественного транспорта.

Кроме того, построены магистральные улицы районного значения и подземный переход. Эти объекты будут востребованы у жителей нового комплекса арт-класса "ЗИЛАРТ".

Завершено строительство дорог, обслуживающих спортивно-развлекательный квартал "Парк Легенд", в котором расположен ВТБ Ледовый дворец, комплекс водного спорта, музей хоккейной славы и строящийся жилой квартал с гостинично-деловым центром.

Возведён мост через Кожуховский затон, готовы участки улично-дорожной сети для обслуживания Нагатинской поймы, в частности, парка "Остров мечты", концертного зала, гостиничного комплекса, детской яхтенной школы и Южного речного вокзала.

В Департаменте строительства уточнили, что в мае 2016 года построили участок дороги длиной 700 м от ТТК до ТПУ "ЗИЛ" на МЦК. В сентябре того же года сдана дорога для обслуживания ТПУ "ЗИЛ" длиной 1 км.



"AK&M" от 11.07.2018
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