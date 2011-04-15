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11/07/2018
15:34

ЦБ РФ отозвал лицензию у Газбанка

ЦБ РФ отозвал лицензию у Газбанка. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

В результате систематического проведения Газбанком операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе кредитной организации образовался значительный объём проблемных активов. Кроме того, в деятельности Газбанка установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, говорится в сообщении.

Руководством и собственниками кредитной организации не были предприняты действенные меры по нормализации её деятельности.

Банк России неоднократно применял в отношении АО АКБ "Газбанк" меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

В АКБ "Газбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

АО АКБ "Газбанк" — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Указанным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1.4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.

По величине активов на 1 июля 2018 года кредитная организация занимала 134-е место в банковской системе РФ.

"AK&M" от 11.07.2018
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