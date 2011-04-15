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11/07/2018
16:41

Госдума приняла поправки в ГК о взыскании ущерба с угонщиков автомобилей

Госдума приняла в третьем чтени закон "О внесении изменения в статью 1080 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации (об ответственности лиц, завладевших чужим имуществом)". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Устанавливается, что лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое впоследствии было повреждено либо утрачено из-за действий другого человека, действовавшего независимо от первого, отвечает за причинённый вред. Это правило не освобождает от возмещения вреда непосредственного причинителя вреда.

"Новая норма позволит предъявлять требования о возмещении вреда, причинённого чужому имуществу, к лицу, создавшему условия для его причинения. Это особенно важно, когда непосредственный причинитель вреда не был установлен. Например, в случае угона автомобиля и последующего его повреждения. Случается, что преступление было совершено группой лиц, но не доказан факт причинения автомобилю убытков именно угнавшим лицом, а остальные лица следствием не установлены. Или же если лицо, угнав автомобиль, бросило его на обочине, а оставленную без присмотра машину повредило уже другое лицо, в таких случаях, согласно закону, вред возместит угонщик", - сообщил председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.


"AK&M" от 11.07.2018
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