Банк России пересмотрит коэффициенты риска по потребительским кредитам

Банк России планирует пересмотреть шкалу коэффициентов риска по кредитам на потребительские цели в зависимости от значений полной стоимости кредита (ПСК). Как говорится в сообщении ЦБ, соответствующие изменения предлагается внести в инструкцию Банка России 180-И "Об обязательных нормативах банков".



Данное решение принимается для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить качественный рост кредитных портфелей банков, а с другой - не увеличивать закредитованность населения и при этом повысить устойчивость финансовой системы в целом, подчёркивает ЦБ.



Для кредитов со значением ПСК в диапазоне 10-15% предлагается установить коэффициент риска 130% (на текущий момент - 100%); со значением 15-20% - коэффициент риска 150% (на текущий момент - 110%); со значением 20-25% - коэффициент риска 180% (на текущий момент - 120%); со значением 25-30% - коэффициент риска 200% (на текущий момент - 140%).



Требования будут распространяться на банки с универсальной и базовой лицензией в отношении кредитов на потребительские цели, выданных после 1 сентября 2018 года.



Необходимость внесения изменений вызвана ускорением кредитной активности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования. По данным на 1 июня 2018 года, темпы прироста ссудной задолженности за 12 месяцев составили 15.7%. Приведенные к годовому выражению среднемесячные темпы прироста ссудной задолженности за март-май 2018 года с устранением сезонности составляют 17.8%. Имеющиеся предварительные данные по итогам II квартала 2018 года свидетельствуют о наличии тенденции к дальнейшему ускорению её роста, сообщает регулятор.



Кредитная активность ряда крупнейших розничных банков опережает заявленные ими в начале года прогнозы по наращиванию кредитных портфелей, что приведет к более высоким темпам роста кредитного портфеля банковского сектора по итогам 2018 года. Рост ссудной задолженности, превышающий рост доходов населения (их прирост в январе-мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в номинальном выражении составляет 5%), способствует увеличению долговой нагрузки населения и накоплению рисков банковской системой, заявляет ЦБ.





"AK&M" от 11.07.2018