Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

11/07/2018
17:30

Бинбанк продаст непрофильные активы на 110 млрд руб. банку "Траст"

Наблюдательный совет Бинбанка принял решение о продаже непрофильных и проблемных активов банку "Траст", на базе которого формируется банк непрофильных активов, на 110 млрд руб. Продажа активов будет осуществляться в несколько этапов до конца 2018 года. Об этом говорится в сообщении Бинбанка.

Продаже подлежат проблемные корпоративные кредиты и ценные бумаги. Это позволит Бинбанку существенно улучшить финансовые показатели: повысить качество активов, снизить долю просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле и снизить резервы по проблемным долгам.

Реализация данной сделки станет завершающим мероприятием по очистке баланса Бинбанка в рамках подготовки к объединению с банком ФК "Открытие", запланированному до 1 января 2019 года.

ПАО "Бинбанк" (ИНН 7731025412) создано в 1993 году. Входит в число 30 крупнейших банков России. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100