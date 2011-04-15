Бинбанк продаст непрофильные активы на 110 млрд руб. банку "Траст"

Наблюдательный совет Бинбанка принял решение о продаже непрофильных и проблемных активов банку "Траст", на базе которого формируется банк непрофильных активов, на 110 млрд руб. Продажа активов будет осуществляться в несколько этапов до конца 2018 года. Об этом говорится в сообщении Бинбанка.



Продаже подлежат проблемные корпоративные кредиты и ценные бумаги. Это позволит Бинбанку существенно улучшить финансовые показатели: повысить качество активов, снизить долю просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле и снизить резервы по проблемным долгам.



Реализация данной сделки станет завершающим мероприятием по очистке баланса Бинбанка в рамках подготовки к объединению с банком ФК "Открытие", запланированному до 1 января 2019 года.



ПАО "Бинбанк" (ИНН 7731025412) создано в 1993 году. Входит в число 30 крупнейших банков России. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов.





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