Курская область в 2017 году произвела сельхозпродукции на сумму свыше 81 млрд руб. Об этом заявил губернатор Курской области Александр Михайлов на семинаре-совещании "Об организованном проведении уборки урожая зерновых культур в 2018 году" 10 июля в Курской области, говорится в сообщении Минсельхоза. В мероприятии принял участие первый заместитель Министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.



В ходе совещания было отмечено, что АПК региона в последние годы демонстрирует высокие результаты. В 2017 году курские аграрии собрали порядка 16% зерна, 16.5% масличных культур, а также почти 20% сахарной свеклы от всего объема, полученного в Центральном федеральном округе. Продукции растениеводства было произведено на сумму свыше 81 млрд руб. - это 11.6% от показателя по ЦФО.



Также Джамбулат Хатуов и Александр Михайлов приняли участие в церемонии открытия элеватора в поселке Линец Железногорского района. Новый объект позволит единовременно хранить порядка 150 тыс. т зерна, что будет способствовать развитию логистической инфраструктуры и экспортного потенциала региона.







"AK&M" от 11.07.2018