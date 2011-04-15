Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

11/07/2018
17:34

Курская область в 2017 году произвела сельхозпродукции на сумму свыше 81 млрд руб.

Курская область в 2017 году произвела сельхозпродукции на сумму свыше 81 млрд руб. Об этом заявил губернатор Курской области Александр Михайлов на семинаре-совещании "Об организованном проведении уборки урожая зерновых культур в 2018 году" 10 июля в Курской области, говорится в сообщении Минсельхоза. В мероприятии принял участие первый заместитель Министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

В ходе совещания было отмечено, что АПК региона в последние годы демонстрирует высокие результаты. В 2017 году курские аграрии собрали порядка 16% зерна, 16.5% масличных культур, а также почти 20% сахарной свеклы от всего объема, полученного в Центральном федеральном округе. Продукции растениеводства было произведено на сумму свыше 81 млрд руб. - это 11.6% от показателя по ЦФО.

Также Джамбулат Хатуов и Александр Михайлов приняли участие в церемонии открытия элеватора в поселке Линец Железногорского района. Новый объект позволит единовременно хранить порядка 150 тыс. т зерна, что будет способствовать развитию логистической инфраструктуры и экспортного потенциала региона.



"AK&M" от 11.07.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100