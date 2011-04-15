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11/07/2018
17:43

ГД приняла закон об обязательной маркировке табачных изделий

ГД приняла закон об обязательной маркировке табачных изделий, говорится в сообщении Госдумы.

Внесённый Правительством РФ документ прошёл третье, окончательное чтение.

В соответствии с законом, учёт производства табачных изделий, их перемещения через границу ЕАЭС или через границу РФ, оптовая и розничная торговля и отслеживание оборота производственного оборудования, движения и распределения табачной продукции происходит на основании данных таможенного и налогового учета и систем, созданных в целях информационного обеспечения маркировки товаров средствами идентификации.

Эта норма вступит в силу с 1 марта 2019 года.
Проверка средств идентификации проводится организациями, осуществляющими оптовую и розничную торговлю табачной продукцией и табачными изделиями, уполномоченными органами с использованием систем, созданных в целях информационного обеспечения маркировки товаров средствами идентификации.

Также документом уточняется, кто является табачной организацией. Это юрлица или ИП, осуществляющие производство, перемещение через таможенную границу ЕАЭС или через границу РФ табачной продукции, либо их "дочки".


"AK&M" от 11.07.2018
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