Госпошлину за восстановление утраченных в результате ЧС документов могут отменить. Об этом говорится в сообщении Госдумы.



Изменения вносятся в Налоговый кодекс РФ. Сейчас норма о восстановлении утраченных или повреждённых в результате ЧС документов без уплаты госпошлины действует лишь в отношении паспорта гражданина РФ.



Государственная Дума поддержала в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, отменяющие необходимость уплаты государственной пошлины для граждан, которые утратили в результате чрезвычайных ситуаций документы и обратились за их восстановлением.



Как напомнил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, "одной из целей государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, определенной в январе Указом президента, является максимально возможное снижение размеров ущерба граждан от поражающих факторов".



"Мы же предлагаем распространить ее и на водительские права, и на свидетельства о регистрации транспортных средств, на свидетельства о браке, о рождении - восстановление каждого из этих документов стоит денег, порой очень существенных для тех, кто пережил аварию или стихийное бедствие. С просьбой принять такие решения обращались, в том числе, уполномоченные по правам человека в регионах, и мы считаем правильным поддержать людей", - резюмировал В.Володин.



Законопроект был внесён группой депутатов во главе с первым заместителем руководителя фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым. "Зачастую чрезвычайные ситуации приводят к утрате или резкому снижению материального достатка пострадавших, в связи с чем оплата государственной пошлины становится непосильным бременем", - говорится в пояснительной записке.



Так, например, за выдачу взамен утраченного или пришедшего в негодность международного водительского удостоверения предусмотрена государственная пошлина в размере 1.6 тыс. руб., паспорта транспортного средства - 800 руб., свидетельства о регистрации транспортного средства - 500 руб. А, скажем, за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния гражданам необходимо заплатить 350 руб., приводят данные авторы законопроекта.





"AK&M" от 11.07.2018