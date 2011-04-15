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11/07/2018
18:09

Гендиректором ВЭБ Капитала стал глава департамента Минобороны

Наблюдательный совет ООО "ВЭБ Капитал" принял решение назначить гендиректором компании Сергея Пирогова. Об этом говорится в сообщении ВЭБ.

С.Пирогов будет отвечать за реализацию основных направлений деятельности ВЭБ Капитала, включая повышение эффективности управления непрофильными активами группы, проектами по их реструктуризации, развитию и реализации, а также вопросами приватизации федеральной собственности

Ранее С.Пирогов занимал должность руководителя Департамента жилищного обеспечения Министерства обороны РФ, работал в различных органах государственной власти, включая Аппарат Правительства РФ.

Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.


"AK&M" от 11.07.2018
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