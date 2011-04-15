Гендиректором ВЭБ Капитала стал глава департамента Минобороны

Наблюдательный совет ООО "ВЭБ Капитал" принял решение назначить гендиректором компании Сергея Пирогова. Об этом говорится в сообщении ВЭБ.



С.Пирогов будет отвечать за реализацию основных направлений деятельности ВЭБ Капитала, включая повышение эффективности управления непрофильными активами группы, проектами по их реструктуризации, развитию и реализации, а также вопросами приватизации федеральной собственности



Ранее С.Пирогов занимал должность руководителя Департамента жилищного обеспечения Министерства обороны РФ, работал в различных органах государственной власти, включая Аппарат Правительства РФ.



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"AK&M" от 11.07.2018