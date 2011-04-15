21st Century Fox договорилась о покупке Sky за $32.5 млрд

Компания 21st Century Fox (21CF) Руперта Мёрдока достигла договорённости о покупке британской Sky, увеличив размер предложения до 24.5 млрд фунтов стерлингов ($32.5 млрд) и одержав верх в борьбе с конкурентом Comcast, который также делал Sky предложение о покупке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы 21CF.



21st Century Fox, которая на этой неделе, как ожидается, получит разрешение от британских регуляторов после заключения первоначальной сделки со Sky в декабре 2016 года, повысила размер предложения до 14 фунтов стерлингов за акцию по сравнению с изначальной стоимостью в размере 10.75 фунта за акцию. Ранее Comcast предлагала Sky 12.5 фунта за акцию.



Fox сообщила, что уже заручилась согласием на сделку от независимого комитета Sky.



Холдинг Twenty-First Century Fox, Inc. принадлежит Руперту Мёрдоку. Его медиаактивы включают в себя кинокомпанию, телекомпанию, кабельные сети, их международные подразделения и связанные активы, в том числе 39% акций европейского оператора Sky Plc.







"AK&M" от 11.07.2018