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11/07/2018
18:24

21st Century Fox договорилась о покупке Sky за $32.5 млрд

Компания 21st Century Fox (21CF) Руперта Мёрдока достигла договорённости о покупке британской Sky, увеличив размер предложения до 24.5 млрд фунтов стерлингов ($32.5 млрд) и одержав верх в борьбе с конкурентом Comcast, который также делал Sky предложение о покупке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы 21CF.

21st Century Fox, которая на этой неделе, как ожидается, получит разрешение от британских регуляторов после заключения первоначальной сделки со Sky в декабре 2016 года, повысила размер предложения до 14 фунтов стерлингов за акцию по сравнению с изначальной стоимостью в размере 10.75 фунта за акцию. Ранее Comcast предлагала Sky 12.5 фунта за акцию.

Fox сообщила, что уже заручилась согласием на сделку от независимого комитета Sky.

Холдинг Twenty-First Century Fox, Inc. принадлежит Руперту Мёрдоку. Его медиаактивы включают в себя кинокомпанию, телекомпанию, кабельные сети, их международные подразделения и связанные активы, в том числе 39% акций европейского оператора Sky Plc.



"AK&M" от 11.07.2018
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