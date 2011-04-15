ВТБ обеспечит эквайринг турникетов в московском метро

Банк ВТБ выиграл аукцион ГУП "Московский метрополитен" на предоставление услуги по бесконтактной оплате проезда. Об этом говорится в сообщении банка.



Сервис распространяется более чем на 1 тыс. турникетов на всех 215 станциях столичного метро. Новые устройства планируется установить до ноября 2018 года.



Сервис по бесконтактной оплате проезда позволяет совершить поездку, не покупая билет в кассе. Пассажиру достаточно приложить карту или смартфон, поддерживающий опцию PAY, к считывающему устройству турникета. После этого с карты спишется сумма, эквивалентная стоимости поездки в метро. Для успешного проведения операции необходимо иметь на своём счёте достаточно средств.



Помимо турникетов возможность бесконтактной оплаты проезда реализована в московском метрополитене во всех кассах и аппаратах по продаже билетов - в настоящее время это более 2.3 тыс. устройств. Кроме того, приобрести проездные билеты в кассах метро пассажиры могут с помощью смартфонов или электронных часов с технологией NFC.



На сегодняшний день в московском метрополитене также функционирует более 250 банкоматов банка, в которых доступна оплата порядка 200 услуг. Помимо внесения и снятия наличных, клиентам доступны различные виды переводов, в том числе погашение кредитов ВТБ и других банков, оплата коммунальных услуг, транспортных штрафов, налогов, пополнение карты "Тройка".



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8 млн пассажиров.



Каждый день по линиям метрополитена пропускается более 10 тыс. поездов. Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 11.07.2018