Дайджест газеты "Коммерсант" от 12 июля 2018 года



ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРАВИЛА ЖИЗНИ

БЕЛЫЙ ДОМ ХОЧЕТ ВОССТАНОВИТЬ ИНСТИТУТ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ



Как стало известно "Ъ", правительство определилось со списком требований, обязательных для утверждения гендиректоров на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Они должны будут иметь профильное высшее образование и трехлетний опыт руководящей работы в отрасли, знать специфику деятельности организации, включая технические разработки, а также не иметь препятствий для получения доступа к гостайне. По данным "Ъ", до 18 июля отраслевые руководители должны провести профильные совещания, а в декабре отчитаться о результатах в коллегию Военно-промышленной комиссии.





ЗЕРНО УСОХЛО

РЕКОРДНОГО УРОЖАЯ НЕ БУДЕТ БЕЗ ДОЖДЕЙ



Отсутствие дождей в нескольких российских регионах в ближайшие недели может серьезно повлиять на урожай зерна в этом году. При неблагоприятных условиях показатель, который в 2017 году достиг рекордных 135 млн тонн, может снизиться до 105 млн. Это станет минимальным значением с 2014-2015 годов и поддержит цены на мировом рынке пшеницы, где Россия стала играть ключевую роль.





КОНСТАНТИН ЧУЙЧЕНКО ВОЗЬМЕТ ИНИЦИАТИВЫ НА СЕБЯ

АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА БУДЕТ РАБОТАТЬ С ПЕТИЦИЯМИ



Как стало известно "Ъ", основным кандидатом на место куратора федеральной экспертной рабочей группы, которая будет оценивать петиции граждан, является вице-премьер, глава аппарата Белого дома Константин Чуйченко. Источники "Ъ" говорят, что документы по кадровому составу экспертной группы находятся "на финальной стадии согласования". Преемственность в ее составе будет демонстрировать экс-министр Михаил Абызов. В ближайшее время ей предстоит дать оценку нескольким петициям с сайта Российской общественной инициативы (РОИ): граждане требовали не допустить повышения пенсионного возраста.





СБОРНО-ЩИТОВОЙ ПРОЦЕНТ

ПОЧТА-БАНК ЗАНЯЛСЯ БЫСТРОВОЗВОДИМЫМ POS-КРЕДИТОВАНИЕМ



Почта-банк по итогам пяти месяцев 2018 года впервые вошел в топ-3 банков по объему портфелей кредитов на приобретение товаров в торговых сетях (POS-кредитование). Добиться этого удалось, в частности, за счет кредитования дорогих покупок. В банке планируют особо развивать кредитование приобретения быстровозводимых домов со средним чеком покупки 500-600 тыс. руб. Оно позволяет быстро увеличить портфель, но дефолт даже 3% ссуд способен серьезно испортить его качество, указывают эксперты.





РОСТ ОТ ТОЙ ЖЕ БАЗЫ

ПРЕЖНИЕ КЛИЕНТЫ НПФ СБЕРБАНКА ПРИНЕСЛИ В НЕГО НОВЫЕ ДЕНЬГИ



НПФ Сбербанка во втором квартале фактически приостановил розничные продажи по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). Клиентская база по ним увеличилась всего лишь на 8 тыс. человек. Но, несмотря на это, пенсионные резервы фонда за этот период выросли почти на 10%, превысив 30 млрд руб. Если раньше резервы росли в основном за счет первых взносов новых клиентов, то теперь их увеличивают поступления от уже существующих клиентов. Сыграла свою роль и корпоративная пенсионная программа Сбербанка.





АУДИТОРОВ ВЫВОДЯТ НА ЧИСТУЮ ОСЕНЬ

РЕФОРМУ ОТРАСЛИ ОТЛОЖИЛИ ПЕРЕД САМЫМ ЗАВЕРШЕНИЕМ



Как стало известно "Ъ", разрабатывавшаяся несколько лет и почти завершенная реформа аудиторского рынка может пойти на второй круг. Вопреки ожиданиям, Госдума не примет пакет ключевых поправок в законодательство этим летом. По информации некоторых источников "Ъ", процесс заморожен по инициативе Минфина, который больше не готов полностью передавать ЦБ регулирование аудиторов. Участники рынка видят серьезные риски не только в изменении параметров реформы, но и просто в ее задержке, которая может вызвать коллапс отрасли.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 12.07.2018