Дайджест газеты "Ведомости" от 12 июля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 12 июля 2018 года.





"ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА "СУ-155", Я ОТДАЛ ВСЕ СВОЕ ИМУЩЕСТВО"





Михаил Балакин о том, как он потерял компанию и почему решил баллотироваться в мэры Москвы.



"СУ-155" стала строительной компанией N 1 в России, когда в 2013 г. отчиталась о рекордных продажах квартир. А на следующий год подмосковные власти впервые усомнились в финансовой устойчивости "СУ-155". Дальше - больше: технический дефолт по оферте на облигации, иски от кредиторов; Москва и область перестали выдавать разрешения на новые стройки, а продажи встали.



Создав с нуля крупнейшую в стране строительную компанию, Михаил Балакин потерял ее вмиг - это случилось в конце 2015 г. Итог этой истории - квартиры почти для 30 000 дольщиков сегодня достраивает санатор "СУ-155" - банк "Российский капитал", а на топ-менеджеров компании заведены уголовные дела.



Балакин тем временем работал депутатом в Мосгордуме и мечтал создать новую строительную компанию. Но около месяца назад стало известно о его намерении баллотироваться в мэры Москвы, ему удалось пройти муниципальный фильтр и зарегистрироваться кандидатом. И теперь же он решил рассказать "Ведомостям" свою версию того, что случилось с "Су-155" и каким ему видится правильное управление столицей. Это первое интервью Балакина после краха его компании.





КТО СОКРАТИТ ПЕНСИОНЕРОВ



Роструд проверит предприятия, которые планируют сократить пожилых сотрудников. Но помешать увольнениям ему вряд ли удастся.



Инспектора Роструда придут с проверкой на 400 предприятий, которые запланировали сокращения в ближайшие полгода, сообщил руководитель службы Всеволод Вуколов. Цель проверок - выяснить, попадают ли под увольнение работники предпенсионного возраста. Вуколов также пообещал, что Роструд возьмет под контроль основную часть предприятий, где большинство сотрудников - люди в предпенсионном возрасте. Роструд составит их перечень совместно со службами занятости и Пенсионным фондом.



Можно предположить, что в него в первую очередь попадут машиностроительные, горнодобывающие предприятия и агрохолдинги: именно там занято много пожилых кадров.





РОССИЯ В ИЮНЕ ПРИБЛИЗИЛАСЬ СВОЕМУ РЕКОРДУ НЕФТЕДОБЫЧИ, А ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ





Россия в июне, по предварительным данным, добывала в среднем 11,24 баррелей нефти (с учетом конденсата) в сутки, по сравнению с маем рост составил 90 000 тыс. баррелей, сообщила ОПЕК в ежемесячном обзоре нефтяного рынка со ссылкой на Минэнерго.



Рекордная добыча в России была зафиксирована в октябре 2016 г.: 11,247 млн баррелей.



В июне страны ОПЕК и не состоящие в картеле нефтедобывающие страны, в том числе Россия, договорились увеличить общую добычу с июля на 1 млн баррелей.





ЧЕМ ОПАСНА И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА УМНАЯ КОЛОНКА "ЯНДЕКСА"



Развитие подобных устройств может стать вызовом для бизнеса.

"Яндекс" начал продажи своего первого гаджета - умной колонки "Яндекс.Станция" со встроенным голосовым помощником Алисой. Умеет это устройство пока относительно немного, но все равно общение с ним (по крайней мере на первых порах) увлекательно.



В целом у "Яндекса" получилась интересная и оригинальная электронная игрушка, что в наше время редкость. На практике последствия распространения умных колонок для бизнеса могут оказаться серьезнее, чем для простого обывателя.



Например, уже сейчас "Станция" частично заменяет пульт дистанционного управления телевизора. И, скорее всего, сможет заменить полностью. Сейчас зритель выбирает нужный канал из сотен присутствующих в сетке его оператора платного ТВ методом тыка. А если попросить "Алису": "А включи-ка мне кино про любовь" или "Что-нибудь про рыбалку"? "Яндекс", уже проанализировавший ваши предпочтения, что-нибудь подберет. Но что тогда будет с рейтингами телеканалов и рекламными бюджетами - загадка. ]





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 12.07.2018