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12/07/2018
09:40

Повтор! Инфляция в РФ за неделю, с 3 по 9 июля, составила 0.2%

Инфляция в РФ за неделю, с 3 по 9 июля 2018 года, составила 0.2%, с начала года - 2.4%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Пшено подорожало на 1.3%, куры - на 1.1%, сахар-песок, сосиски, сардельки, хлеб ржаной и карамель - на 0.2-0.3%. Яйца куриные подешевели на 1.1%, молоко стерилизованное, творог жирный и макаронные изделия - на 0.2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1.5%. Помидоры стали дешевле на 9%, капуста белокочанная - на 8.6%, огурцы - на 6.7%. В то же время цены на морковь выросли на 3.9%, яблоки подорожали на 0.7%.

Тарифы на коммунальные услуги увеличились на 0.7-1.3%, плата за жильё в домах государственного и муниципального жилищных фондов - на 0.4%.


"AK&M" от 12.07.2018
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