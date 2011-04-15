Повтор! Группа ВЭБ инвестирует 450 млн руб. в российских роботов

Дочерняя структура Внешэкономбанка "ВЭБ Инновации" и российский производитель сервисных роботов Promobot заключили соглашение о намерениях, в рамках которого "ВЭБ Инновации" инвестирует в компанию 450 млн руб. Об этом говорится в сообщении ВЭБ.



Планируется, что Promobot направит эти средства на развитие производства и модернизацию продуктовой линейки.



Promobot ведёт разработки в области робототехники, в том числе систем распознавания речи и общения. Разработка компании позволяет создавать роботов, которые могут исполнять функции консультантов, экскурсоводов, консьержей, банковских работников. Российские роботы востребованы не только в России, но и за рубежом. Ранее Promobot заключил контракт на $56.7 млн на поставку 2800 своих роботов на американский рынок.



Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.





"AK&M" от 12.07.2018