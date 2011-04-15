Ренова представила "Газпром энергохолдингу" схему слияния энергоактивов

ГК "Ренова" Виктора Вексельберга представила руководству ООО "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) схему слияния энергоактивов. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на осведомлённые источники.



По словам источников издания, Ренова предлагает ГЭХу создать отдельную компанию, в которой структура В.Вексельберга может получить блок-пакет. Свою долю Ренова планирует обеспечить внесением активов ПАО "Т Плюс", но также предлагает холдингу полностью выкупить этот пакет в 2022-2025 годах. "Ренова хочет получать понятный дивидендный поток от этой сделки", - добавил источник "Ъ".



В ГЭХе и Ренове от комментариев отказались. В Минэнерго запрос "Ъ" перенаправили в ФАС. Замглавы ФАС Виталий Королёв признал, что объединение компаний "существенно увеличит" долю присутствия на энергорынке, нужно рассматривать и рынок тепла. В случае получения ходатайства следует рассчитать рыночные доли, оценить влияние сделки на формирование оптовых цен, говорят в ФАС. В ряде зон свободного перетока есть риск создания доминирующего положения, говорят в службе.



Напомним, Ренова вместе с В.Вексельбергом 6 апреля попала под жёсткие санкции США, после чего компания направила в правительство предложения о поддержке своего бизнеса. В том числе в письме перечислялся пакет мер поддержки на энергорынке и предложение по объединению активов "Т Плюс" и ГЭХа.



Но по мнению руководителя проектов адвокатского бюро "S & K Вертикаль" Алёны Бачинской, "санкции, под которые попали Ренова и её владелец, сформулированы довольно широко, поэтому теоретически под запрет может попасть не только прямая продажа акций "Т Плюса", но и внесение имущества в уставный капитал новой компании, любая иная передача активов "Т Плюса" или в принципе сделка между Реновой и ГЭХом по созданию новой компании". Это может быть расценено как значимая транзакция и передача ценности в терминологии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, полагает юрист.



ООО "Газпром энергохолдинг" (ИНН 7703323030) - холдинговая вертикально-интегрированная компания (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром"), управляет генерирующими компаниями группы "Газпром". "Газпром энергохолдинг" является крупнейшим в России владельцем генерирующих активов (контрольные пакеты акций ПАО "Мосэнерго", ПАО "МОЭК", ПАО "ТГК-1" и ПАО "ОГК-2"), включающих более 80-ти электростанций установленной мощностью свыше 39.3 ГВт (порядка 17% установленной мощности всей российской электроэнергетики), входит в десятку ведущих европейских производителей электроэнергии.



ГК "Ренова" - ведущая российская частная бизнес-группа, владеющая и управляющая активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, транспорте, энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом машиностроении, ЖКХ и финансовом секторе в России и за рубежом (в странах СНГ, Швейцарии, Италии, в Южной Африке и США). Крупнейшими активами ГК "Ренова" являются доли в компаниях UC RUSAL, "Кортрос", "Аэропорты регионов", а также в швейцарских высокотехнологичных машиностроительных концернах OC Oerlikon, Sulzer и металлургической компании Schmolz+Bickenbach. Кроме того, Ренове принадлежит 76.7% ПАО "Т Плюс", владеющего станциями мощностью около 16 ГВт (6% от общероссийской), а также газоснабжающими фирмами и теплосетями.



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