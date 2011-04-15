Oil India и PetroNeft продают свой нефтяной бизнес в Томской области

Ирландская PetroNeft и индийская государственная Oil India приняли решение о продаже совместной компании "Стимул-Т", ведущей добычу в Томской области. Об этом газете "КоммерсантЪ" рассказали два источника, близкие к покупателям.



Однако пока переговоры не вступили в активную стадию, говорит один из них.



"Стимул-Т" владеет Линейным, Арбузовским, Сибкраевским, Тунгольским, Западно-Линейным, Кондрашевским, Северо-Варяхским, Эмторским месторождениями с общей добычей около 100 тыс. т нефти в год. Извлекаемые запасы по классификации 2P - 12.6 млн т, 3P - 22 млн т.



В PetroNeft и Oil India не ответили на запрос издания.

Основные акционеры PetroNeft - Natlata Partners (29.47%, принадлежит экс-депутату Госдумы Максиму Коробову), Дарья Шафтельская (11.04%), брокер J&E Davy (8.37%), Чжай Думин (5.23%), американская Ceres Environmental (3.39%), Али Собралиев (3.25%), гендиректор компании Деннис Фрэнсис (3.66%). Акции торгуются на Лондонской и Ирландской биржах. Капитализация на LSE - около 9 млн фунтов стерлингов.



При разработке месторождений "Стимул-Т" получила дебиты ниже, чем ожидала. Кроме того, компания недооценила газовый фактор - для соответствия экологическим нормам потребовалось строительство дополнительных энергомощностей. Негативное влияние на бизнес оказало и падение цен на нефть. Кроме того, в 2017 году после неудачного бурения был перенесен срок ввода Сибкраевского месторождения. Как рассказывал в мае Максим Коробов, сейчас добыча ведётся из пробуренных скважин, а на ближайшие годы компания хочет сделать это месторождение "центральным".



Инвестиции в проект составили около $200 млн. Убыток WorldAce, через которую Oil India и PetroNeft управляют нефтекомпанией, в 2017 году снизился на 25% до $8.6 млн, выручка выросла на 16% до $27.6 млн. "Стимул-Т" прогнозирует рост добычи до 660 тыс. т в течение 3 лет и дальнейшее увеличение до 1.5 млн т. При этом дополнительный ресурсный потенциал оценивается в 43 млн т нефти.



Oil India получила 50% в "Стимул-Т" в 2014 году, заплатив PetroNeft $35 млн, ещё $45 млн должны были пойти на развитие актива в течение нескольких лет. Кроме того, $5 млн индийцы могли заплатить в качестве бонуса. Хотя ожидания индийцев от проекта не оправдались, они фактически получили входной билет в российскую нефтяную отрасль. Так, в 2016 году Oil India в консорциуме с Indian Oil Corporation Ltd и Bharat PetroResources Ltd получила за $2 млрд 23.9% акций "Ванкорнефти", одного из крупнейших активов "Роснефти".



По мнению Андрея Полищука из Райффайзенбанка, учитывая текущие запасы, актив можно оценить исходя из $1-1.5 за баррель, то есть примерно в $100-150 млн. Сумма может быть скорректирована с учётом готовности инфраструктуры, а также долгов компании.



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