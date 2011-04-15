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12/07/2018
12:28

РЖД не удалось найти покупателей на Абсолют-банк

ОАО "Российские железные дороги" и НПФ "Благосостояние" отказались от идеи продажи ПАО АКБ "Абсолют Банк" в ближайшей перспективе. Об этом рассказали изданию "КоммерсантЪ" два источника, близкие к кредитной организации.

По их словам, соответствующее решение будет утверждено в конце июля на совете НПФ "Благосостояние", на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с предстоящим акционированием фонда. Оба собеседника утверждают, что покупателя на банк не удалось найти, так как, помимо проблемных активов на балансе, сделку осложняет и санация Балтинвестбанка (Абсолют-банк можно было продать только вместе с ним).

Осложнила поиск и рекомендация ЦБ: покупатель должен быть намного надёжнее и крупнее Абсолют-банка, утверждает один из источников издания. Второй собеседник уточняет, что регулятор таким образом не хочет оказаться в ситуации, когда придётся санировать не только Балтинвестбанк, но и Абсолют-банк, и покупателя силами Фонда консолидации банковского сектора.

Абсолют-банк занимает 37-е место в российской банковской системе с активами в размере 264 млрд руб., а по размеру капитала - 40-е место (27.5 млрд руб.), следует из отчётности банков за май. С конца 2015 года он занимается финансовым оздоровлением Балтинвестбанка. Основной акционер Абсолют-банка - НПФ "Благосостояние", учредителем которого являются РЖД. Убыток банка по итогам 2017 года превысил 4 млрд руб., а с начала 2018 года он достиг 2.7 млрд руб.

По словам старшего директора банковской аналитической группы Fitch Ratings Александра Данилова, учитывая низкое качество активов и убыточность банка, его продажа без предварительных вливаний со стороны текущего владельца малореалистична.

Продажа Абсолют-банка была актуальна для структур РЖД в свете предстоящего акционирования НПФ "Благосостояние", которое должно состояться до 1 января 2019 года. Став акционером фонда, РЖД должны будут отражать в консолидированной отчётности его показатели, которые будет ухудшать Абсолют-банк.












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