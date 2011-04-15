Кабмин вносит в Госдуму законопроекты о качестве услуг ЖКХ

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроектов, направленных на обеспечение бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Проекты федеральных законов "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу обеспечения бесперебойного тепло-, водоснабжения и водоотведения" и "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по вопросу обеспечения бесперебойного тепло-, водоснабжения и водоотведения" подготовлены Минстроем.



Первым законопроектом предусматривается введение публичного управления и назначение публичного управляющего теплоснабжающей организацией, теплосетевой организацией, организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение или водоотведение, их обособленными подразделениями в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций или устранения угрозы чрезвычайных ситуаций.



Определяются основания и порядок введения публичного управления.



Вторым законопроектом предлагается в статье 9.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях установить ответственность за нарушение собственниками или другими законными владельцами источников тепловой энергии, их должностными лицами нормативов запасов топлива, порядка создания и использования запасов топлива, а также за непредставление или представление недостоверной информации о фактических запасах топлива и их соответствии нормативам запасов.







"AK&M" от 12.07.2018