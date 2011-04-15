Госдума приняла закон, ужесточающий требования к страховым компаниям

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, ужесточающий требования к страховым компаниям. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



В соответствии с законом "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (в части совершенствования процедуры лицензирования субъектов страхового дела)", повышается до 300 млн руб. базовый размер уставного капитала страховой организации (за исключением страховой организации, осуществляющей обязательное медицинское страхование).



Изменяются размеры коэффициентов, применяемых к базовому размеру уставного капитала для расчета минимального размера уставного капитала страховой организации.



При этом минимальный размер уставного капитала страховой организации, осуществляющей обязательное медицинское страхование, устанавливается в 120 млн руб.



Требования к капиталу страховщиков жизни вырастут с 240 млн до 450 млн руб., перестраховщиков — с 480 млн до 600 млн руб.



Поправки вступят в силу с 1 января 2019 года, при этом для действующих страховщиков установлен переходный период: свой капитал они должны привести в соответствие новым требованиям до 1 января 2022 года. Повышение требований будет поэтапным.





"AK&M" от 12.07.2018