Госдума приняла закон о новых правилах снятия с учёта иностранцев

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о новых правилах снятия с учёта иностранцев. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



В соответствии с законом, гражданин России, как принимающая сторона, получает право снять иностранного гражданина с учёта по своему волеизъявлению в связи с прекращением правоотношений с иностранным гражданином, в связи с фактическим убытием из места пребывания. Соответствующее заявление можно будет направить в МВД любым удобным способом: через МФЦ, почтой или по интернету.



За 2017 год в России были зарегистрированы 15.7 млн мигрантов, это на 1 млн больше, чем в 2016 году. Тенденция роста продолжается и в 2018 году: только за 5 месяцев на учёт поставлено более 6 млн мигрантов, что уже на миллион больше, чем за эти же 5 месяцев 2017 года. "Это говорит о том, что Россия сегодня - комфортная и безопасная страна, экономический рост которой привлекает иностранных граждан прибывать на территорию РФ как с целью осуществления трудовой деятельности, так и для туризма", — сообщила на пленарном заседании один из авторов закона Ирина Яровая.



Она напомнила, что ранее действовали ограниченные варианты оснований для снятия иностранного гражданина с миграционного учета, такие как выезд с территории РФ, смерть гражданина, установление факта фиктивной регистрации либо регистрация мигранта в новом месте пребывания.









"AK&M" от 12.07.2018