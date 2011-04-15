АЛРОСА расширяет программу страховой защиты активов. Об этом говорится в сообщении компании.



По итогам открытого тендера АЛРОСА заключила договор страхования с Группой "СОГАЗ" сроком на один год. Риски АЛРОСА и ее восьми дочерних компаний застрахованы в общей сложности на 674.8 млрд руб. При этом по сравнению с прошлыми годами страховое покрытие существенно расширено.



В соответствии со специально разработанной программой имущественного страхования, страхованию подлежит движимое и недвижимое имущество Группы АЛРОСА любого рода, включая подземные горно-капитальные работы, постоянные подземные стволы шахт, хвосты и дамбы хвостохранилищ. Страховое покрытие распространяется на любые машины, установки и оборудование под землей, включая улучшения этого имущества, произведенные в период страхования. Также страховой защитой обеспечена алмазная продукция. Страхование осуществляется на условиях "С ответственностью за все риски".



Страховая сумма по страхованию имущества Группы АЛРОСА составляет 612.3 млрд руб. При этом лимит возмещения по одному страховому случаю для АК "АЛРОСА" (ПАО) и ПАО "Севералмаз" увеличен по сравнению с прошлым годом более чем вдвое - с 10.5 млрд до 24 млрд руб.



В этом году АЛРОСА также дополнительно застраховала машины и оборудование от поломок - ранее данный риск в программу страхования не включался. Еще одно важное новшество - впервые компания застраховала риск перерывов в производстве (Business Interruption - BI). Данный вид страхования широко применяется в мировой практике для возмещения постоянных расходов или потерь прибыли в случае остановки производственного процесса из-за аварии. Совокупная страховая сумма по BI для Группы установлена в размере 62.5 млрд руб.



Помимо имущества структурных подразделений АК "АЛРОСА" (ПАО), программа страхования будет действовать в отношении ПАО "Севералмаз", АО "Алмазы Анабара", ПАО "АЛРОСА-Нюрба", АО "АЛРОСА-Газ", АО "Вилюйская ГЭС-3", АО "Авиакомпания "АЛРОСА", АО "НПП Буревестник" и ООО "ПТВС".



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



"AK&M" от 12.07.2018