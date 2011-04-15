РЖД и китайский город Чунцин готовы расширять сеть грузовых маршрутов из Китая в Европу

Гендиректор - предправления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозёров и председатель Народного правительства Чунцина (Китайская Народная Республика) Тан Лянчжи обсудили вопросы сотрудничества в железнодорожной сфере. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.



В ходе встречи О.Белозёров и Т.Лянчжи отметили уверенный рост грузопотока в железнодорожном сообщении между Россией и Китаем. Особенно высокую динамику показывают транзитные перевозки контейнерных грузов: в 2017 году прирост составил 80%.



Глава РЖД подчеркнул заинтересованность компании в дальнейшем увеличении транзитных объёмов: "Мы работаем над дальнейшим повышением эффективности транзитных перевозок, в том числе устранением бюрократических барьеров и внедрением электронных технологий", - сказал Олег Белозёров.



Среди перспективных проектов стороны готовы рассмотреть организацию регулярного контейнерного поезда по маршруту Чунцин - Забайкальск - города России, который позволит увеличить объёмы перевозок, нарастить товарооборот между Китаем и Россией. Кроме того, РЖД и китайские партнёры изучат возможность создания в России совместного распределительного центра для более эффективной обработки возрастающих объёмов грузов, в том числе товаров электронной торговли.



Также, по мнению сторон, повысить конкурентоспособность железнодорожных перевозок поможет усовершенствование процесса прохождения таможенных процедур.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.212 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за 2017 год по МСФО увеличилась в 13.57 раза до 139.704 млрд руб. с 10.294 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.55% до 2.252 трлн руб. с 2.133 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - в 2.66 раза до 250.602 млрд руб. с 94.099 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 5.56 раза до 192.747 млрд руб. с 34.695 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 11.8% до 496 млрд руб. с 443 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 24.7% с 23.6%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 2017 год по РСБУ увеличилась в 2.69 раза до 17.5 млрд руб. с 6.5 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.61% до 1.698 трлн руб. с 1.577 трлн руб., прибыль от продаж - на 19.48% до 139.999 млрд руб. со 117.173 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.19% до 52.426 млрд руб. с 43.621 млрд руб.



Чистая прибыль РЖД за I квартал 2018 года по РСБУ снизилась на 35.08% до 9.174 млрд руб. с 14.131 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.44% до 431.262 млрд руб. с 409.023 млрд руб.



"AK&M" от 12.07.2018