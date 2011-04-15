"Тинькофф Банк" ведёт переговоры о покупке доли в компании "Кассир.ру"

Банк Олега Тинькова "Тинькофф Банк" ведёт переговоры с владельцем билетного оператора "Кассир.ру" Евгением Филькенштейном о покупке доли в его компании. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".



Переговоры начались после того, как ПАО "МТС" купило двух конкурентов "Кассира.ру": компании Ponominalu.ru и Ticketland.



Е.Филькенштейн подтвердил факт переговоров с "Тинькофф Банком", однако не привёл никаких подробностей. В пресс-службе банка информацию также подтвердили.



"Кассир.ру" занимается продажей билетов на различные мероприятия в 70 городах России, а также в Белоруссии, Казахстане, Прибалтике и на Украине. Его общая стоимость оценивается в 3.7 млрд руб.



85% "Кассира.ру" принадлежит Е.Филькенштейну, 15% - Надежде Соловьёвой. Оба известны благодаря своей промоутерской деятельности. В частности, Е.Филькенштейн привозил в Россию Мадонну, Леди Гагу и Scooter, а принадлежащая Н.Соловьёвой компания SAV Entertainment занималась организацией российских концертов Пола Маккартни, Элтона Джона и Дэвида Боуи.



Напомним, в феврале МТС заявили о покупке Ponominalu.ru и Ticketland за 3.5 млрд руб. По мнению сотрудников этих компаний, их ресурсы могут быть объединены, что приведет к появлению игрока, способного конкурировать с "Кассиром.ру" за первое место на рынке продажи билетов.



АО "Тинькофф Банк" (ранее - "Химмашбанк") было приобретено в 2006 году российским предпринимателем Олегом Тиньковым. С 2007 года банк работает под наименованием ЗАО Банк "Тинькофф Кредитные Системы" ("ТКС Банк"), с 2015 года переименован в "Тинькофф Банк". В настоящее время банк входит в число крупных российских банков (по данным на 01.04.18, занимает 18-е место по собственному капиталу и 31-е - по активам). Основное направление деятельности банка - потребительское кредитование физических лиц, главным образом через кредитные карты, а также предоставление широкого спектра финансовых услуг на базе собственной онлайн-платформы. Банк входит в систему страхования вкладов. Уставный капитал банка составляет 1.472 млрд руб. Контрольный пакет акций продолжает контролировать Олег Тиньков. В число совладельцев банка также входят теперь Goldman Sachs, Vostok Nafta Investment и Baring Vostok Private Equity Fund IV.



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