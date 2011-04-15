Телеканал Континентальной хоккейной лиги сменил владельца

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) передала контроль над телеканалом КХЛ ТВ входящему в "Газпром-медиа" каналу "Матч ТВ". Об этом сообщает "КоммерсантЪ".



КХЛ и ООО "Национальный спортивный телеканал" (операционная компания "Матч ТВ") учредили ООО "КХЛ Медиа", в котором "Матч ТВ" владеет 80%, следует из данных ЕГРЮЛ. Новая компания получила 100% ООО "КХЛ-Маркетинг", прежде полностью принадлежавшего КХЛ. В пресс-службе лиги "Ъ" уточнили, что главный актив "КХЛ-Маркетинга" - лицензии КХЛ ТВ.



"КХЛ-Маркетинг" образован 10 лет назад (как и КХЛ). Некогда он был крупным подразделением лиги и отвечал за спонсоров, продажу вещательных и коммерческих прав, атрибутики. В 2014 году руководство КХЛ было отправлено в отставку, и президентом лиги стал Дмитрий Чернышенко, который одновременно руководит холдингом "Газпром-медиа" (управляет "Матч ТВ", а также НТВ, ТНТ, спутниковым оператором "НТВ-плюс" и другими). После этого система управления лигой была перестроена.



В 2016 году чистая прибыль "КХЛ-Маркетинга" составила 176 млн руб. а выручка - 328 млн руб. Более свежих данных нет.



Лига провела реорганизацию структуры и управления группы компаний КХЛ, сказали в её пресс-службе. В частности, были устранены дублирующие функциональные направления в лигах: финансы, судейство, маркетинг и коммуникации. Также из ООО "КХЛ-Маркетинг" была выведена вся маркетинговая деятельность.



Канал КХЛ ТВ учреждён в 2009 году. Он показывает прямые трансляции матчей чемпионата лиги, повторы прошедших игр, программы о хоккее. "Матч ТВ" - давний партнёр КХЛ, который отвечал за производство и дистрибуцию канала КХЛ ТВ и продавал на нём рекламу.



"Данную сделку можно оценивать как техническую реструктуризацию с целью удобства управления лицензиями. Финансовые отношения сторон не изменились", - подчёркивают в КХЛ. Была ли сделка денежной, ни в лиге, ни в "Газпром медиа" не раскрывают.





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