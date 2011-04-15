Ингосстрах в Тамбовской области застраховал нотариусов на 492 млн руб.

Филиал компании "Ингосстрах" в Тамбовской области и Тамбовская областная нотариальная палата пролонгировали договор страхования гражданской ответственности нотариусов – членов нотариальной палаты. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Заключенный договор страхования обеспечивает защиту всех нотариусов, работающих в нотариальных округах Тамбовской области на сумму 492 млн руб. В настоящее время Тамбовская областная нотариальная палата объединяет 55 нотариусов частной практики и 25 помощников нотариусов.



Наличие договора страхования является необходимым и обязательным условием для осуществления нотариальной деятельности. Страховое покрытие предусматривает защиту на случай ошибок при совершении нотариальных действий.



Ингосстрах в Тамбовской области и Тамбовская областная нотариальная палата сотрудничают с 2014 года, обеспечивая страховой защитой всех нотариусов Тамбовской области.



Тамбовская областная нотариальная палата создана 10 августа 1993 года и зарегистрирована в Управлении юстиции РФ по Тамбовской области.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 12.07.2018