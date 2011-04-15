Госдума приняла закон, предоставляющий допкомпенсации на оплату взносов на капремонт

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, предоставляющий дополнительные компенсации на оплату взносов на капремонт. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Закон "О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (в части предоставления компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт)" добавляет семьи, в которых совместно проживают пенсионеры старше 70 лет и инвалиды I или II группы, к категории получателей региональных компенсаций на оплату капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.



Эта мера потребует дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счёт средств федерального бюджета, в размере 300 млн руб. ежегодно.



Напомним, с 1 января 2016 года законами субъектов РФ может устанавливаться компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах гражданам, достигшим 70–80 лет. Каждый год на эти цели из федерального бюджета выделяется почти 4 млрд руб.







"AK&M" от 12.07.2018