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12/07/2018
18:10

Госдума приняла закон, предоставляющий допкомпенсации на оплату взносов на капремонт

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, предоставляющий дополнительные компенсации на оплату взносов на капремонт. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Закон "О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (в части предоставления компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт)" добавляет семьи, в которых совместно проживают пенсионеры старше 70 лет и инвалиды I или II группы, к категории получателей региональных компенсаций на оплату капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Эта мера потребует дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счёт средств федерального бюджета, в размере 300 млн руб. ежегодно.

Напомним, с 1 января 2016 года законами субъектов РФ может устанавливаться компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах гражданам, достигшим 70–80 лет. Каждый год на эти цели из федерального бюджета выделяется почти 4 млрд руб.



"AK&M" от 12.07.2018
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