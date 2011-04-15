Укргазвыдобування разорвала в Стокгольмском арбитраже договор о совместной деятельности с Карпатыгаз

После длительного судебного разбирательства Арбитражным институтом торговой палаты Стокгольма принято частичное решение (partial award) по делу по иску АО "Укргазвыдобування" к ООО "Карпатыгаз", Misen Enterprises AB (Швеция, акционер "Карпатыгаз") о расторжении договора о совместной деятельности (СД). Об этом говорится в сообщении Нафтогаза.



Указанным решением суд расторг договор СД, чем удовлетворил одно из требований АО "Укргазвыдобування".



Суд установил, что договор СД был нарушен как со стороны Misen Enterprises AB (не полностью внесена доля в СД, только $3.9 млн из $12.5 млн), так и со стороны ООО "Карпатыгаз", которое не поставило предусмотренные договором измерительные станции.



Договор СД расторгнут из-за изменения обстоятельств и невозможности продолжать СД.



Нафтогаз отмечает, что с 2015 года УГВ последовательно осуществляет курс на расторжение всех договоров совместной деятельности, которые систематически нарушались операторами таких договоров. Национальное антикоррупционное бюро Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) осуществляет по этому поводу ряд производств.



До решения Стокгольмского арбитража УГВ удалось разорвать все договора о совместной деятельности, которые лишали компанию возможности пользоваться собственными скважинами, кроме двух договоров, участниками которых являются ООО "Карпатыгаз".



В то же время расторжение Стокгольмским арбитражем договора СД вернуло УГВ возможность полноценно пользоваться наибольшим количеством собственных скважин, находящихся по договорам в совместной деятельности.



"AK&M" от 13.07.2018