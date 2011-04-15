Транснефть направит на дивиденды часть нераспределённой прибыли прошлых лет в размере 23.701 млрд руб.

ПАО "Транснефть" направит на выплату дивидендов за 2017 год часть нераспределённой прибыли прошлых лет в размере 23.701 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



В частности, утверждено следующее распределение чистой прибыли по результатам 2017 года в сумме 58.843 млрд руб.: направить на выплату дивидендов - 58.843 млрд руб., из них по результатам 2017 года направить часть чистой прибыли в сумме 31.236 млрд руб. (без учета прибыли в сумме 27.607 млрд руб., распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2017 года); направить на пополнение резервного фонда ПАО "Транснефть" - 22.143 тыс. руб.; оставить в распоряжении Транснефти - 64.612 тыс. руб.



По результатам года решено выплатить дивиденды по обыкновенным акциям (5694468 штук) в сумме 43.154 млрд руб. из расчета 7.578 тыс. руб. на акцию, по привилегированным акциям (1554875 штук) в сумме 11.783 млрд руб. из расчета 7.578 тыс. руб. на акцию.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.



Уставный капитал компании составляет 7.124 млн руб., выпущено 5568748 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб. Правительству РФ в лице Росимущества принадлежит 100% обыкновенных акций компании (78.1% уставного капитала), привилегированные акции (21.9%) распределены среди миноритариев. В конце марта 2017 года на Московской Бирже было продано 1.1 млн привилегированных акций (71%) Транснефти. Продавцом выступила инвестгруппа UCP Ильи Щербовича.



Чистая прибыль ПАО "Транснефть" по МСФО в 2017 году снизилась на 17.65% до 191.805 млрд руб. с 232.907 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.27% до 884.337 млрд руб. с 848.134 млрд руб., операционная прибыль уменьшилась на 8.6% до 255.638 млрд руб. с 279.694 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 19.66% до 242.167 млрд руб. с 301.422 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Транснефть" за 2017 год по РСБУ выросла на 92.26% до 58.844 млрд руб. с 30.607 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.09% до 835.937 млрд руб. с 803.084 млрд руб., прибыль от продаж - на 25.65% до 61.567 млрд руб. с 48.998 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.03 раза до 74.935 млрд руб. с 36.909 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Транснефть" за I квартал 2018 года по РСБУ сократилась в 9.5 раза до 1.04 млрд руб. с 9.876 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.62% до 219.671 млрд руб. с 207.985 млрд руб.



"AK&M" от 13.07.2018